Sabato 22 giugno Festa di Quartiere Rebibbia-Ponte Mammolo. Dalle 16 a Parco Cicogna (Via Furio Cicogna angolo via Giovanni Palombini) attività per grandi e piccini, musica, spettacoli, concerti e punto ristoro.



Programma:

Iniziamo alle 16.30 con la PICCOLA FESTA Un pomeriggio dedicato a piccol e grandi con Laboratori, presentazioni, sport e spettacoli circensi!



Proseguiamo la serata dalle 20 con la GRANDE FESTA:

Stand up comedy con C'è FIGA e musica popolare con LAVINIA MANCUSI

Showcase acustico + Live painting con (Z)ZeroCalcare e Giancane

eDjset DJ EFREM from Borghetta Stile



COME ARRIVARE AL PARCO CICOGNA



Metro B Rebibbia