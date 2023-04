Festa di Primavera a Santa Maria delle Mole

Sabato 29 e domenica 30 aprile, a Santa Maria delle Mole, frazione di Marino, torna la Festa di Primavera. La manifestazione si svolgerà al Parco Lupini (ex Parco Spigarelli), tra via Nicolò Tommaseo e via Tito Speri. Due giorni pieni di divertimento e buon cibo, con musica, cabaret, street food, giostre, animazione per grandi e bambini, stand di artigianato, carne alla brace, porchetta, arrosticini e tanto altro…

“Su indicazione dell’Assessorato alle Attività Produttive, nella persona dell’assessore Rinaldo Mastantuono – spiega il presidente dell’UCF Marino Andrea Paciotti – stiamo proseguendo nell’attività di coinvolgimento di tutte le aree del comune di Marino, con manifestazioni ed eventi per valorizzare tutto il territorio. Da subito io, in prima persona, ho sposato questa idea e mi sono messo immediatamente al lavoro per supportare e organizzare questa iniziativa. La Festa di Primavera – aggiunge Paciotti – sarà, quindi, un’occasione importante per ripartire, con tanta speranza, dopo il difficilissimo periodo pandemico. Lo avevamo detto subito dopo la nascita della nostra associazione e siamo stati di parola: ci siamo attivati subito per dare vita al primo evento targato UCF Marino e ora ci auguriamo di avere una risposta importante da parte dei cittadini, non solo di Santa Maria delle Mole e di Marino, ma di tutti i comuni dei Castelli Romani e anche della provincia di Roma“.

Il programma della Festa di Primavera

SABATO 29 APRILE

Ore 15 – Inaugurazione della Festa di Primavera e apertura stand; Musica live con i Code-17

Ore 16 – Open Day di difesa personale e arti marziali (Shinogou Taijutsu)

Ore 17 – Balli di Gruppo con DB Fior

Ore 18.30 – Spettacolo musicale “Io canto Franco Califano” con Sergio D’Arpa

Ore 20 – Lo show de La Signora Gilda

DOMENICA 30 APRILE

Ore 10 – Apertura Stand

Ore 15.30 – Paciullo Live Show; Salsa cubana e bachata con la Banda Salsera Academy dei maestri Enrico Romoli ed Eleonora Pace

Ore 20 – Concerto della Billy Eros Band (Eros Ramazzotti Tribute)

Ore 23.30 – Chiusura della Festa di Primavera

Ingresso gratuito e possibilità di parcheggio in piazza Albino Luciani. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 3456285193.