Festa di Primavera e del Lavoro a La Nuova Arca

La Nuova Arca propone domenica 1 maggio dalle 10 alle 13 la sua Festa di Primavera per creare insieme talee di erbe aromatiche come simbolo di rigenerazione negli spazi di via di Castel di Leva, 416 in una giornata di incontro e condivisione.



Costituitasi nel 2007 con l’obiettivo di accompagnare soggetti fragili verso l’inclusione e la piena affermazione della propria dignità umana, la cooperativa sociale La Nuova Arca ha in seguito abbracciato l’avventura dell’agricoltura sociale, iniziando a coltivare un terreno agricolo di circa quattro ettari contiguo all’area della casa-famiglia. È nata così La Nuova Arca Società Agricola Impresa Sociale a .r.l., impresa certificata biologica, la cui missione è l’inclusione lavorativa di persone in difficoltà sul mercato del lavoro, in particolar modo mamme sole, ragazzi migranti e rifugiati e persone con disabilità, la produzione biologica e la sensibilizzazione comunitaria alla dignità del lavoro e alla biodiversità.



L’evento ha lo scopo di celebrare l’incontro e rafforzare il dialogo con il territorio e diffondere il modello proposto da La Nuova Arca, dove nessuno rimane solo. Una comunità virtuosa, al servizio dei più fragili, che ha visto il supporto anche di Alessandro Gassmann: proprio nei campi di Castel di Leva, ha infatti deciso di far piantare gli alberi acquistati con i proventi del suo ultimo libro “Io e i #GreenHeroes”Insieme con il team de La Nuova Arca, grandi e piccini scopriranno il mondo delle talee, realizzando la propria talea personale che porteranno poi via con sé, come ricordo della giornata. Una merenda offerta da La Nuova Arca darà a tutti la possibilità di assaggiare i prodotti dell’azienda agricola, preparati dalle mamme coinvolte. Per l’occasione sarà attivo dalle 12.00 alle 13.00 anche un banco per acquistare i prodotti bio.



L’evento è gratuito ma l’iscrizione è obbligatoria. È possibile iscriversi compilando il modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/LQWaiVFzwTbGCXkWA Con le talee, semplici rami eppure capaci di generare nuova vita, festeggiamo la Primavera e la possibilità di rinascere, come persone e come comunità.



Gallery



Per informazioni ulteriori scrivere a info@lanuovaarca.org o contattarci al numero 0645668556.