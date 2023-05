Festa di primavera alla Caffarella

Prezzo non disponibile

Domenica 7 maggio va in scena la "Festa di primavera" al parco della Caffarella.

IL programma avrà inizio alle ore 9 con la corsa con "Caffarella ParkRun" per adulti e a seguire Ass.Atletica leggera Lazio per bambini .

Alle 10 è in programma la visita guidata al nuovo laghetto artificiale della Caffarella a cura del Dott. Fabrizio Piccari (Ente Parco Regionale Appia Antica). Dalle ore 12.30, spuntino alla Casa del Parco in Largo Tacchi Venturi. (per informazioni: 3669852219).

La festa prosegue dalle ore 16.30 con musica dal vivo del Gruppo Sonate e Gruppo Teatro del Mediterraneo alla Casa del Parco, in Largo Tacchi Venturi. Tutto il giorno ci saranno Stand delle associazioni del VII Municipio.

Sono stati invitati alla manifestazione l'assessorato all’ambiente di Roma Capitale Alfonsi, l’ente Parco Regionale dell’Appia Antica ed il Parco Archeologico dell’Appia Antica.