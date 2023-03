Festa di primavera al parco di Centocelle. Domenica 26 marzo in programma un'iniziativa per vivere il parco e farlo diventare un parco pubblico.

I volontari del laboratorio ambiente di Cinecittà Bene Comune, insieme a PAC Libero, Comitato Pratone di Torre Spaccata - per il Parco delle Ville Romane e APE ROMA , aspettano tutti - dalle 11 - al Parco di Centocelle, ingresso via Papiria/via Calpurnio Pisone.

La mattinata sarà ricca di attività sia stanziali che escursionistiche e di scoperta del parco, sarà un'occasione per fare un punto e tornare a chiedere l'apertura del Parco di Centocelle, la costituzione di un vero parco urbano, fruibile e servito.

L'appuntamento è alle ore 11 sul lato di via Papiria dove troverete gli stand informativi, una mostra sul parco, un laboratorio creativo per bambini e da dove potrete partire insieme ad Ape Roma per un trekking naturalistico guidato.

Per raggiungere l'evento arrivando dall'altro lato del parco, si potrà partecipare alla passeggiata naturalistica che parte alle ore 11 dall'ingresso su via degli Angeli.

Qui il link all'evento Facebook con tutte le informazioni