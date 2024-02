Festa di carnevale a La Nuova Arca

La Nuova Arca propone domenica 11 febbraio dalle 15.30 la sua Festa di Carnevale per festeggiare insieme in via di Castel di Leva, 416 in una giornata di incontro e condivisione.

L’evento ha lo scopo di celebrare il Carnevale e rafforzare il dialogo con il territorio e diffondere il modello proposto da La Nuova Arca, dove nessuno rimane solo. Una comunità al servizio dei più fragili dove grazie alla collaborazione dei volontari de La Nuova Arca e della Croce Rossa la festa sarà ricca di iniziative per tutte le età.

Dai clown al trucca bimbi per allietare grandi e piccini, fino al karaoke per chi vuole cimentarsi, all’angolo per travestirsi ed inventare nuove maschere, fino al laboratorio di cucina per impastare e decorare biscotti.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. Ogni partecipante porterà da condividere cibo e bevande.