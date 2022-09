Festa delle birre artigianali: da EATALY ROMA arriva un grande evento all'aperto tutto da gustare

Dal 29 settembre al 2 ottobre 2022 Eataly Roma organizza, negli spazi del suo ampio parcheggio, la Festa delle Birre Artigianali: un lungo weekend dedicato alla degustazione di oltre 60 tipi di birre artigianali italiane e internazionali, birre gluten free e sidri. A condire il tutto le specialità dei food truck e la musica del Monk Club.

I beer lover potranno sorseggiare le proposte di Altaquota, birrificio agricolo della provincia di Rieti; le etichette targate Baladin; le specialità di Balabiott, il birrificio artigianale della Val d’Ossola. Tappa obbligata anche da Evoqe Brewing, birrificio indipendente della provincia di Padova e da Birra Losa, birrificio agricolo di Borgo San Michele.

La casa di cura - Birrificio artigianale del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con le sue divertenti etichette, presenterà birre ad alta fermentazione e da Pomezia arriveranno le imperdibili birre di Oxiana. Da sorseggiare anche le proposte di Beer Fellas, azienda italiana che si occupa dell'importazione e della distribuzione di birre artigianali e sidro e quelle di Beer Solution, disponibili anche senza glutine.

Da abbinare alle birre i Polletti San Bartolomeo che preparerà il pollo in varie e gustose declinazioni, mentre Cargo Burger Lab intrigherà i visitatori con succulenti burger e BBQ Chianina Station farà degustare fumanti bontà, tipiche della cottura alla griglia. I sapori del territorio pugliese primeggeranno da Apulia e da Scottadito non mancheranno gli sfizi. Spazio anche ai dolci della Pasticceria Lisita, ai cocktail di Latta – Fermenti e miscele e alle proposte del Bar di Eataly.

A dettare il ritmo delle serate ci penseranno gli artisti del Monk Club con un programma musicale da non perdere. Per i più piccoli, in uno spazio dedicato, saranno organizzati dei laboratori a offerta libera a cura dell’organizzazione di volontariato Arcoiris ODV. L’ingresso alla Festa delle Birre Artigianali è gratuito e tutte le proposte potranno essere acquistate tramite gettoni.

Al seguente link il programma completo: https://www.eataly.net/it_it/negozi/roma/news/festa-delle-birre-artigianali-roma