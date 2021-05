Festa della Repubblica contadina a Parco Romano Biodistretto

Festa della Repubblica, mercoledì 2 giugno 2021 a Parco Romano Biodistretto, ad Ariccia. Contadini, artisti, artigiani e associazioni uniti per festeggiare il giorno della Repubblica nel modo a loro più congeniale, operando e testimoniando che l’amore per la Terra e la passione per il proprio lavoro è la risposta giusta a un lungo periodo complesso e difficile per tutti.



Una bellissima giornata di festa tra le querce secolari, immersi nella natura, con lo street food contadino e i gustosi piatti degli agrichef da assaporare all'aperto in totale sicurezza sanitaria.

Contadini, artisti e artigiani non hanno mai smesso di sognare e lavorare per noi, credere in nuovi progetti anche quando niente sembrava più garantito, neanche i diritti costituzionali. Vogliono garantirvi e garantire a loro stessi uno spazio dove coltivare semi di indipendenza, cultura e condivisione.



Molte le attività e i Laboratori:

ore 10,30 - 12,30 PERCUSSIONI

ore 14,30 - 16,00 DANZE AFRICANE

con Moira Franceschini Ivan Navarra

ore 11,00 Presentazione OLIO Maximun guida Flos Oli dell'azienda agricola Enza Pennacchi

ore 11,30 Slowfood Albano e Ariccia

"Gli OLII ESSENZIALI, la farmacia della natura. Come utilizzare l'aromaterapia per riportare benessere all'intero organismo, a livello fisico, mentale e emozionale"

a cura della dr.ssa Laura Canali

ore 12,00 "E tu che ACQUA bevi?"

Seminario informativo l'acqua del futuro, acqua alcalina ionizzata ad idrogeno molecolare a cura del Dr. Alessandro Baronti e Giorgia Marini.



ore 14,00 Anna Zilli Presentazione del suo libro per bambini "FELIXIA, una favola animalista",

Attività gioco truccabimbi con NonnaCate tutto il giorno, contributo euro 3



ore 14,30 FLOWERS Therapy per mamme e bambini grazie a Flowers and bag

contributo di partecipazione euro 15 per mamma e bambina/o

prenotazioni messaggio wtsp al 3898830642



Di mattina si svolge inoltre il Mercato Contadino Roma e Castelli Romani di Ariccia dalle 08.30 alle 14.00. Per informazioni: info@mercatocontadino.org



Il biglietto omaggio si può scaricare:

