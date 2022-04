L’Associazione culturale rumeno-italiana Propatria di Roma in collaborazione con l’Associazione Spirito Romeno di Pavona, l’Associazione Villaggio Romeno di Albano Laziale, e l’Associazione di Promozione Sociale Officina delle Culture propongono sabato 9 aprile a partire dalle 14, presso la Villa Fornarola di Pavona (via Ostiense 188) una Festa della Primavera con il Patrocinio del Comune di Albano Laziale e dell’Ambasciata di Romania.

Una giornata di musiche dal mondo, dai ritmi africani dei Tam Tam Morola alla musica balcanica della Balkan Lab Orchestra, dalle percussioni brasiliane dei Criansa al gruppo Roma…Nia diretto da Mihaela Bolog, fino alle danze folkloristiche di Trandafir Moldovenesc e un drum circle, o cerchio delle percussioni, aperto a tutti da grandi a piccini sarà condotto da Edilson Araujo.

L’evento coinvolge oltre 50 artisti originari di 5 Paesi del Mondo: Romania, Italia, Brasile, Senegal, Repubblica Moldova. L’iniziativa è realizzata per promuovere l’amicizia, vivere il dialogo invece che lo scontro, l’Intercultura in luogo dell'anonimato, la conoscenza reciproca ed anche il sorriso al posto della paura e dell’ignoranza.

Gli organizzatori propongono uno scambio reciproco tra le tradizioni culturali per accrescere il benessere di tutti i cittadini che, come pubblico, potranno vivere momenti significativi di aggregazione e partecipazione.

L’evento ha lo scopo di rafforzare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca tra le vari comunità presenti sul territorio, attraverso scambi culturali, ma soprattutto, attraverso contatti people to people.

Il gruppo vocale Roma...nia riunisce più di 18 artisti vocali e strumentisti romeni. Nato da poco sotto il coordinamento della cantante Mihaela Bolog, mira a diventare un gruppo rappresentativo per la musica popolare romena, a Roma. Tra i tanti diversi artisti già affermati nella costellazione folcloristica romena a Roma, ma anche giovani promesse: Andrei Nicolae Sederciuc, Ricu Fabrizio, Georgiana Martin, Mihaela Bolog , Ionu? Buric, Sara Tanasa, Denisa Giurgi, Cristinel Pintilie, Andrei George Chiriac, Elisa Andreia Covaci , Erika Andreea Florea, Marius Buteanu, Andreea Plosnita, Elena Lazar, George Miu, Nae Lazarescu, Viorel Adochi?ei, Florin Dogaru, Mariana Dudnic.

Per chi volesse fare un viaggio anche culinario in Romania, il famoso chef Cristian Eremia propone un ricco pasto di zuppe, carni e prelibatezze romene a prezzo fisso. Molto ricca anche proposta per i vegetariani.

Per informazioni 349 250 8036. L’ingresso per gli spettacoli è libero.