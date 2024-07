La Festa della Pizza e dello Street Food ad Ostia Antica

Dal 10 al 21 luglio 2024 ad Ostia Antica presso il centro sportivo Aldobrandini (viale dei Romagnoli 656) si terrà la seconda edizione della Festa della Pizza e dello Street Food made in Italy organizzata dall’associazione Nuovo Faro APS.

Per dieci giorni tutte le sere (e domenica a pranzo) si potranno assaggiare pizze tonde di ogni tipo ma non solo. Oltre al prodotto tipico dell’eccellenza gastronomica italiana ampio spazio anche allo street food dalle fritture di carne e pesce, passando dai supplì agli arancini e arrosticini ma anche i prodotti un Veg con un banco ad hoc. Salato ma anche dolce con cornetti e dolcezze per tutte le esigenze. Il tutto accompagnato dalla birra artigianale proveniente dalla cantina di Torrimpietra. Non mancherà la musica e l’intrattenimento anche per i più piccoli con diverse giostre a disposizione.

Sergio Conforzi patron dell’evento dichiara: “Per questa nuova edizione abbiamo voluto celebrare nuovamente la grande tradizione culinaria attraverso un percorso gastronomico che unisca la celebra pizza italiana allo street food italiano più puro. Rispetto a 12 mesi fa abbiamo deciso di raddoppiare i giorni. Abbiamo avuto tantissime presenze, non ce l’aspettavamo, in questo modo daremo a tutti la possibilità di assaporare i nostri prodotti”.