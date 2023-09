Festa della Pizza e degli Arrosticini a Ostia Antica

Prezzo non disponibile

A Ostia Antica sbarca la festa della Pizza e degli Arrosticini. Dal 7 al 10 settembre una quattro giorni per celebrare due dei piatti più amati della cucina italiana.

Targata ‘Nuovo Faro APS’ l’evento si terrà nell’area del centro sportivo dell’Ostia Antica Calcio (via dei Romagnoli 656). Apertura dalle 19 alle 24.

“In questi mesi – spiega il presidente dell’associazione Nuovo Faro Aps, Sergio Conforzi - abbiamo voluto omaggiare la grande cucina italiana realizzando tanti happening: dallo street food made in Italy, alla tradizione romana e l’Amatriciana days”.

Non potevano mancare, per concludere l’estate, pizza e arrosticini. “Tutti con prodotti di primissima qualità” sottolinea. Per chi volesse opportunità anche di gustare panini con porchetta, salsiccia, hamburger, fritto di pesce, patatine, supplì, arancini. E rinfrescarsi con ottimi spritz.

Giostre per grandi e piccini, stand e divertimento grazie agli spettacoli di Anthony Cordoba, uno dei più apprezzati ballerini latinoamericani.