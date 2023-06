Festa della Musica 2023

Il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate, si festeggia la Festa della Musica in tutta Europa. La manifestazione è nata in Francia nel 1982, ma da anni è ormai appuntamento culturale fisso anche in Italia, per volontà del Ministero dei Beni Culturali.

La Festa della Musica

La manifestazione è aperta a tutti: musicisti dilettanti e professionisti, istituzioni musicali, Accademie di cultura, case discografiche, riviste, scuole di musica e anche a chiunque abbia un progetto musicale o voglia mettere a disposizione degli spazi per concerti. La partecipazione alla Festa da parte dei musicisti è completamente gratuita e il pubblico può accedere liberamente ai concerti, secondo quanto stabilito dalla Carta internazionale cui si attengono le capitali europee aderenti al circuito della festa.

La Festa Europea della Musica a Roma ha una dimensione importante: sono previsti infatti centinaia di eventi gratuiti, di tutti i generi musicali, sull'intero territorio della città. La Festa si svolge in piazze famose, splendide chiese, luoghi storici e palazzi nobiliari, cortili e chiostri, giardini e parchi, nonché sedi di Istituzioni pubbliche e private, musei ed aree archeologiche, ma anche botteghe artigiane, sale da tè e centri culturali, hotel e librerie, pub e locali di musica dal vivo.

La Festa della Musica, gli eventi a Roma

L'Accademia di Santa Cecilia, mercoledì 21 giugno, alle 18.30, presso la Sala Giani della Casina di Raffaello (Piazza di Siena, Villa Borghese), presenterà il concerto del Trio di Legni della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretto dalla prof.ssa Ludovica Scoppola.

Christian Pio Nese (flauto), Eléna Di Mauro (oboe) e Filippo Iacopino (fagotto) si esibiranno nel seguente programma: Georg Philipp Telemann-Trio Sonata TWV 42:d4, Antonio Vivaldi-Trio in G min RV103 e Georg Philipp Telemann-Trio Sonata TWV 42:e9. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti (max 60 persone tra adulti e bambini)

Al Teatro dell'Opera, mercoledì 21 giugno ore 16:30, nella Sala del Cenacolo, Complesso vicolo Valdina - Camera dei Deputati, si terrà l'esibizione "Le eccellenze di domani. I giovani talenti del Teatro dell'Opera di Roma" promossa da ICAS, con gli auspici della Presidenza della Commissione Cultura e Sport della Camera dei deputati e con la partecipazione dello Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma "Fabrica" e con la Scuola di Danza del Teatro dell'Opera di Roma diretta da Eleonora Abbagnato. Interverranno Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati e fondatore ICAS, Eleonora Abbagnato, direttrice del corpo di ballo e della Scuola di Danza del Teatro dell'Opera di Roma, Massimiliano Fiorini, presidente Circolo culturale Beniamino Gigli.

In piazza Sant'Apollinare, sarà Afrodite, la dea dell'amore, ad ispirare la performance del teatro danza di ArteStudio. L'appuntamento è alle ore 17. L'ingresso è libero per i possessori del biglietto del museo. Palazzo Altemps diventa il palcoscenico ideale per gli artisti coordinati da Riccardo Vannucci. Le sale del museo si aprono alla trama di intrecci che i corpi dei danzatori sanno sapientemente ordire con le opere della collezione di antichità classica. E l'incantevole "Afrodite accovacciata", già collezione Dandolo, dalla loggia meridionale della splendida dimora tardo cinquecentesca, assiste imperturbabile all'omaggio a lei tributato.

Il VIVE, mercoledì 21 giugno, ore 17:30, presenta "Da Mozart a Rossini: la grande musica a Palazzo Venezia". La visita conduce attraverso i saloni monumentali del piano nobile alla scoperta di aneddoti e curiosità sui grandi compositori e musicisti che, insieme a papi, cardinali, ambasciatori e pittori, hanno segnato la vita dell’edificio in un percorso ricco di suggestioni, sonore, letterarie e artistiche. Sentiremo così di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) che nel 1770, appena quattordicenne, varcò la soglia di Palazzo Venezia con il padre Leopold, ospite dell’uscente ambasciatore della Repubblica di Venezia, Niccolò Marcantonio Erizzo e della consorte. E, subito dopo di Gioacchino Rossini che nel 1842 diresse per la prima volta, nell’attuale Sala delle Battaglie, il suo lo Stabat Mater.

Il 21 giugno alle 19, EtnoMuSa, all'Università La Sapienza, festeggerà 10 anni di attività, con un concerto che si svolgerà nel piazzale del Nuovo Teatro Ateneo, nell’ambito della Festa della Musica. Il repertorio dell’orchestra, diretta dal maestro Francesco Berrafato, oggi è ricco di più di 80 brani che spaziano da musiche e danze di festa e di ritualità ai canti narrativi: una ricerca che ha portato anche oltre i confini italiani con incursioni nella musica klezmer e nella musica tradizionale europea e internazionale.

Musica e danza nel programma del 21 giugno: la pizzica di San Marzano, serenate siciliane ma anche sonorità in lingua yiddish, folk giamaicano e molto altro, con un organico che prevede 21 unità tra cantanti e musicisti.

Sono tantissimi gli appuntamenti con la musica in programma nella maggior parte dei municipi di Roma. L'edizione 2023 ha come tema centrale "Vivi la vita" ed è caratterizzata da una particolare attenzione per l’ambiente. Qui tutti gli appuntamenti della Festa della Musica a Roma