Festa della Musica nel III Municipio

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Anche il Municipio Roma III si riempie di musica in occasione della "Festa della Musica 2024" in programma - come di consueto - il 21 giugno.

In occasione della Festa della Musica spazio ad artiste ed artisti anche emergenti, gruppi, cori e scuole di musica. Appuntamento venerdì 21 giugno dalle 18 alle 23 in quattro luoghi del Municipio: Piazza Sempione, Piazza Sempione (sala consiliare), Via Corrado Alvaro (area pedonale) e Piazza Franco Califano.

Di seguito la locandina con il programma degli eventi nel dettagli: