La festa della mamma a MagicLand

Il 13 e 14 maggio le mamme entrano gratis a MagicLand, il parco divertimenti a Valmontone. In occasione della Festa della Mamma che si celebrerà in tutta Italia il prossimo 14 maggio, il Parco propone la conveniente iniziativa.

"Essere mamma è una grande e meravigliosa avventura e MagicLand è un luogo perfetto per viverla in spensieratezza, divertendosi ed emozionandosi tra imperdibili attrazioni, spettacoli entusiasmanti e intrattenimento di grande qualità."

Per ottenere il proprio ingresso gratuito in occasione della Festa della mamma basterà recarsi presso le biglietterie del Parco con i propri bambini. Anche per i bambini che non superano ancora i 100 cm di altezza, come sempre l'ingresso è gratis. La promozione è valida solo nelle giornate del 13 e 14 maggio 2023 e non è cumulabile con altre promozioni.