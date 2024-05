Festa della mamma "sfarfallante" a La Casa delle Farfalle

La Casa delle Farfalle, la speciale serra tropicale allestita a due passi dall’Appia Antica, nella cornice dell’Appia Joy Park, è ormai realtà consolidata nella Capitale. In occasione del weekend della Festa della mamma sono in programma visite guidate e laboratorio didattico-creativo dedicato a tutte le mamme e ai bambini dai 3 anni in su. Non mancherà il truccabimbi a tema.

La Casa delle Farfalle

Riaperta a fine marzo per la stagione primaverile, è un magico e incantato giardino in cui si possono ammirare centinaia di farfalle tropicali variopinte e di raro pregio, libere di sprigionare tutta la loro bellezza e vivacità; fino al 9 giugno, dunque, in via Annia Regilla 245, si potrà vivere un’esperienza davvero unica.

La Casa delle Farfalle è, infatti, un angolo di paradiso nel cuore della città in cui, passeggiando in mezzo a una rigogliosa vegetazione, si possono osservare da vicino alcune tra le farfalle più spettacolari del mondo, seguendone il ciclo vitale in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale.

Tra queste, anche la falena più grande del mondo, la Attacus atlas, nota anche come Farfalla Cobra. Diffusa nelle foreste tropicali dell’Asia, questa falena deve il suo nome al particolare disegno che ha sulle ali, che possono aprirsi fino a raggiungere i 30 cm, rendendola una delle specie di insetto più grandi al mondo.

Ma non solo farfalle: all’interno della serra, infatti, anche insetti unici, come l’insetto stecco, gli insetti foglia e le blatte fischianti del Madagascar, oltre alla ormai celebre mascotte, il simpatico Millepiedi gigante.

Se nei fine settimana sono generalmente previsti eventi speciali, mercatini agroalimentari con prodotti del territorio, spettacoli di giocoleria e trucca bimbi, per la Festa della Mamma La Casa delle Farfalle ha organizzato uno speciale laboratorio a tema, dedicato a realizzare un farfalloso biglietto d’auguri per la propria mamma e una bellissima e particolarissima collana farfallosa, così da rendere ancora più speciale questo importante giorno di riconoscenza e amore verso colei che ci ha dato la vita.

Del resto, apprendimento, creatività e natura sono gli ingredienti perfetti per una giornata indimenticabile da trascorrere in famiglia, ingredienti che connotano da sempre La Casa delle Farfalle. Biologi ed entomologi, infatti, come al solito, guideranno i visitatori nell’affascinante immersione nel mondo delle farfalle, aiutandoli a comprendere quanto esse siano preziose nella conoscenza dello stato di salute dell’ambiente; un obiettivo che Eleonora Alescio, promotrice di questa importante iniziativa oltre che stimata biologa ed esperta allevatrice di queste specie, persegue ormai dal 2017 con La Casa delle Farfalle.

L’area, infine, è provvista di ampio parcheggio, servizi e punti ristoro.

Il programma di sabato 11 e domenica 12 maggio