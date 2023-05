"Mamme da film" a Cinecittà World

Prezzo non disponibile

Da Uma Thurman, eroina della saga Kill Bill di Quentin Tarantino a Sarah Connor, star di Terminator: Cinecittà World festeggia le mamme moderne, sportive e dinamiche.

Il 14 maggio, in occasione della Festa della Mamma, nel parco del cinema e della tv di Roma, tra i set che hanno fatto la storia, si potranno provare tantissime discipline sportive rese famose dai film d’azione. Dal kung fu al judo, passando per il jujitsu, la kick boxing, la hockey roll, lo stand up paddle, fino ad arrivare al basket, al baseball, al beach volley e al bodybuilding: le tante attività dell’evento Roma Sport Experience, organizzato da Opes e giunto alla sua sesta edizione.

“Offriamo a tutte le mamme una domenica di sport e divertimento all’aria aperta, da vivere insieme alla famiglia.. - ha detto Stefano Cigarini, AD di Cinecittà World - le mamme, come nel cinema, sono le nostre eroine di tutti i giorni".

Per tutto il weekend il parco offre 40 attrazioni, 7 aree a tema e 6 live show al giorno, oltre a 20 playground gratuiti in cui cimentarsi con i principali sport individuali e di squadra. Per le mamme che vogliono immergersi totalmente nella natura c’è Roma World, il Parco a tema dell’Antica Roma dove adulti e bambini vivono una giornata da Antico Romano.

E per una domenica niente fornelli, ci pensano i ristoranti di Cinecittà World e Roma World a soddisfare i palati più esigenti: dalla raffinata cucina Newyorkese del Charleston Club ai piatti tipici del Ristorante Roma, dalle Carni del Saloon alla Taberna in cui mangiare come gli antichi Romani.