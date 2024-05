"Mamme e figli tour", festa della mamma al Castello di Lunghezza

Il Fantastico Mondo del Fantastico lancia dal 12 maggio, e fino alla fine di giugno, una iniziativa speciale "Mamme e Figli Tour". L'idea è quella di sottolineare l'importanza di questo legame nei momenti più importanti, attesi ed emozionanti nella vita di un bambino.

Dal 12 maggio, giornata dedicata proprio alla festa della mamma, e fino alla fine di giugno si potrà accedere ad un percorso fantastico andando proprio alla scoperta degli appuntamenti speciali che si possono vivere al Castello di Lunghezza: il Fantastico Mondo ogni domenica, le gite per le scuole, i compleanni ogni giorno della settimana. Attività che sono tasselli fondamentali per la maturità.

Condividere momenti di gioco e svago insieme alla famiglia come l'esperienza del Fantastico Mondo è importantissimo, ma anche la gita scolastica rappresenta una tappa per la crescita perché il distacco (anche se breve) da una figura fondamentale come la mamma deve essere affrontato nel modo giusto. Non è da sottovalutare neppure l'organizzazione di un compleanno da favola che riunisce tutta la famiglia nella cura dei dettagli e dei desideri dei bambini. Al Castello tutto questo è possibile! Per questo tutte le mamme che vorranno visitarlo domenica 12 maggio potranno immergersi nella magica atmosfera grazie alla presenza di principesse e supereroi, ma potranno anche scoprire curiosità salienti per immaginare di proporre il maestoso ed antico maniero come location ideale per vari appuntamenti della vita ed avranno per questo a disposizione un punto per info e sconti speciali.

"Mamme e Figli in tour" si propone come una vetrina per coloro fossero appunto interessati ad altre attività extra Fantastico Mondo e quindi: Gite Spettacolo al Castello per scuole nido e infanzia con Il Ballo delle Principesse, Viaggiando con Mary Poppins, Le avventure di Pinocchio, Il sogno di Biancaneve, Merlino, Excalibur e i cavalieri della tavola rotonda, visita nei sotterranei, giochi e animazione.