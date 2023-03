Festa della Madre Terra

Edizione straordinaria del Mercato Contadino Roma e Castelli Romani all'interno dell'Ippodromo Capannelle - domenica 26 marzo, dalle ore 9 alle 18,30 una giornata da trascorrere tutti insieme per festeggiare la Madre Terra.

Mercato contadino, street food contadino, pic-nic, artigianato, benessere e operatori olistici, market magico, laboratori per grandi e bambini, scambio semi e piantine, musica Vagamente Blues in Tour con Dave Philosopher!

Street farm food: perché non vogliamo né gli chef stellati della prima repubblica, né gli street chef che usano a piene mani i prodotti delle multinazionali. “Street farm food” perché i contadini agrichef, i farmers, mettono le “materie prime locali” al primo posto, prima dei riti della repubblica dei cuochi e delle cerimonie “dell’impiattamento”. Sponsor dell’evento Fustock Birreria con le migliori birre artigianali.

Dono della pasta madre

Grazie all’Azienda agricola Umberto Di Pietro l’Antica Macina. Imparare come fare in casa un pane buonissimo e digeribile, senza forni costosi o attrezzature particolari. Si può ritornare, come ai “tempi di una volta” a fare il pane in casa, una pratica comune a tutti i popoli del mondo, da riscoprire nella sua semplicità per dare al nostro cibo quotidiano un sapore dimenticato.

Perché il dono è il modo dell’incontro con la vita, e con l’altro, avvicina le persone, consente all’uno, donatore e ricevente, di vedere il volto dell’altro: il Mercato Contadino non è soltanto scambio di merci ma un vero e proprio luogo di scambio di idee, passioni e culture.

Scambio semi e piantine

Grazie all' verranno allestiti dei tavoli per lo scambio dei semi per affermare e difendere la libertà di conservare, utilizzare e scambiare le sementi: un semplice gesto locale per essere parte della campagna globale finalizzata alla sensibilizzazione di cittadini e istituzioni intorno ai temi della salvaguardia della biodiversità e della sicurezza alimentare.

LABORATORI dalle ore 10

SEMINIAMO EMOZIONI Laboratorio per bambini dai 5 anni (graditi anche i genitori e i nonni) a cura di Paola Notaro dalle ore 10 alle 11,30 - giochi, ascolto, contatto e movimento con la nostra meravigliosa Madre Terra!

Partecipazione gratuita, offerta libera!

CI VUOLE UN FIORE Laboratorio di semina per bambini a cura di SARA dei FIORI alle ore 11,30 e alle ore 14,30

Partecipazione gratuita, offerta libera!

L’ARTE DI CREARE UN MAZZO DI FIORI Regalati un tocco di primavera! Laboratorio a cura di SARA dei FIORI alle ore 15;30.

Partecipazione gratuita, contributo per i fiori!

Ci saranno inoltre attività gratuite per bambini al Pony Village con percorsi ludico didattici, con il battesimo della sella dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 grazie a istruttori qualificati.

ore 11,30 LABORATORIO ANALISI SENSORIALE DELL’OLIO EXTRA VERGINE a cura del prof. Marco Greggio, agronomo e analista sensoriale.

La scelta di prodotti di qualità è alla base del nostro benessere.

Alla scoperta del gusto, prove pratiche di assaggio, analisi sensoriale, informazioni sui metodi di coltivazione, sulle tecniche di trasformazione e conservazione, sulle metodologie di valutazione delle caratteristiche sensoriali per imparare a “scoprire” e “riconoscere” i pregi e i difetti degli oli esaminati. (partecipazione gratuita)

ore 12,30 LABORATORIO DEL GUSTO alla scoperta delle birre artigianali grazie a Fustock brew garden Parco Romano Biodistretto sponsor dell'evento. (partecipazione gratuita)

E TU CHE ACQUA BEVI? Seminario informativo sull'acqua del futuro, l'acqua alcalina ionizzata con idrogeno molecolare - grazie alla tecnologia giapponese. Dimostrazione pratica di comparazione con altre tipologie di acqua. Grazie a LUCA MARIA CASELLA (partecipazione gratuita)

Benessere e operatori olistici

Molti operatori olistici a disposizione per consulenze e trattamenti da poter effettuare durante la giornata: shiatsu, cristalloterapia, ayurvedici, riflessologia plantare, astrologia antica, reiki, diapason, pranoterapia, tarologia, costellazioni, letture registri akashici, rune, counselling e coaching.

ore 11,30 LEZIONE DI YOGA SCIAMANICO all'aperto, open-air con GLORIA PISTOLESI. E' uno yoga integrale, movimento libero per una mente libera, per uno spirito libero.

Info e prenotazioni: 3286218405

Anche GREENPEACE Gruppo Locale Roma con noi!

I dialogatori parteciperanno alla festa della madre terra - per una giornata dedicata alla natura: dalla protezione dei nostri mari, alla riduzione della plastica, dalla lotta contro la deforestazione a quella contro i cambiamenti climatici!