Festa della Luna - Cina Fest a Largo Venue

Il 1 ottobre continua il viaggio nel mondo del progetto Contaminazioni Culturali, con il secondo appuntamento dedicato alla Cina Cina.

La Festa della Luna, ricca di significato poetico, è una delle grandi feste tradizionali cinesi. Secondo il calendario tradizionale cinese, il settimo, l’ottavo e il nono mese costituiscono la stagione autunnale. La Festa della Luna è chiamata anche Festa di Mezz’autunno poiché cade nel 15° giorno dell’8° mese lunare, esattamente nel mezzo della stagione, quando il caldo dell’estate ha ceduto il passo al fresco tempo autunnale, segnato da cieli azzurri e lievi brezze. In questo giorno la luna si trova alla massima distanza dalla Terra e in nessun altro periodo è così luminosa. In quel momento, come dicono i Cinesi, la luna è perfettamente rotonda. Nei villaggi i pesanti lavori del raccolto estivo sono già stati completati mentre quello autunnale non è ancora arrivato.



Si parte con il cibo della ravioleria Dumpling Bar, Gianni porterà in scena il meglio dei ravioli tradizionali cinesi



Dopo il cibo, da non perdere:



IL VILLAGGIO

Allestiremo il giardino e le sale interne con decorazioni tipiche Cinese, immagini e video della Cina attuale.



CERIMONA DEL TE’

Dalle 12:00 fino al tardo pomeriggio cerimonia del tè a cura di Cina in Italia



GLI SPETTACOLI?

Ore 14:00 – Jiamusi happy dance aerobics chinese club in Italy ?Io e la mia madrepatria? ?.????????????????"Jiamusi Happy Dance Step Aerobics" è una ginastica che combina sport, danza, aerobica e altre forme di sport e incorpora elementi di moda moderna come canzoni pop e persegue la salute e la bellezza del corpo umano.È una sorta di ginnastica a mano libera La sede può essere sviluppata. Attraverso l'esercizio, le persone raggiungono gli obiettivi di migliorare il proprio fisico, migliorare la propria salute, modellare la propria forma corporea e controllare il proprio peso.



?Ore 14:30 Danza tradizionale cinese



Ore 16:00 spettacolo di orchestra Gu zheng, Erhu, Morin, khuur (???) a cura di Melodie di seta

Nel dettaglio:?

Danza Cinese?

1.Cindy ?????????"Guli Guli" di Wang Manning?

2.????????"L'oca del cigno" di Jiang Linzi



Esibizione strumenti cinesi:

??? Arpa Cinese (Gu Zheng)?

?????Morin khuur)?

??? Steel Tongue Drum cinese



Programma:?

1.????????????:??? ???? ??? ????Guzheng Ensemble "Porcellana blu e bianca" Interpreti: Cheng Yanran, Theresa Zhang, Chen Jiayi, Ye Zixin

2.???????????????????Assolo di Guzheng "Fiori del fiume primaverile e notte al chiaro di luna" Interprete: Cheng Yanran

3.????????????????:????Assolo di Guzheng "Sulla Montagna d'Oro a Pechino" Interprete: Zheng Hanyu

4.???????????:???? ???:????Interprete solista di "Big Fish" di Guzheng: Theresa Zhang?Tamburo Etereo: Gao Chuanyan

5.?????????????:????Guzheng solista "Yan Xun dalla doppia faccia" Interprete: Chen Jiayi

6.????? ????????Guzheng e chitarrista: Gao Chuanyan

7.????????????????Matouqin solista "Shenma" Interprete: Wang Zi

8.???????????:???Assolo vocale "The Edge of the Sky" Interprete: Wang Zi



ARTI MARZIALI

Dalle ore 17:00 alle ore 19:00 Zhang Changkang Taiji – scuola di Taiji Quan e Zhabg Bao Zhong Taiji Academy Italy presentano l'arte millenaria di benessere e saggezza del Taiji Quan



Il Taiji, abbreviazione di Taiji Quan (o Tai chi chuan) é una antica arte marziale interna, nata in Cina, ed é anche un efficace sistema per mantenersi in buona salute, attraverso il movimento consapevole del proprio corpo.?Il Taiji Quan è una disciplina vasta e profonda, possiamo essere attratti dall’eleganza e la fluidità dei movimenti, dall’aspetto sportivo e dalla tecnica marziale o anche dalla saggezza della filosofia a cui si ispira.?Qualsiasi sia la motivazione o l’interesse che ci muove, con l’apprendimento del Taiji entriamo in sintonia con noi stessi, corpo e mente, attraverso il movimento, grazie ad esercizi ed insegnamenti trasmessi dai maestri di generazione in generazione fino ad oggi.?La didattica e il programma di studio insegnato nella scuola Zhang Changkang Taiji dalla maestra Margherita Qiuju Zhang sono di?Taiji Quan stile Chen tradizionale, e in particolare della scuola Zhang Bao Zhong Academy con sede in Cina, di cui la maestra é stata nominata unica rappresentante in Italia.?Oltre agli esercizi specifici di Taiji, le eleganti sequenze tradizionali codificate (le forme), vengono proposti, movimenti guidati e brevi sequenze di Yang Sheng Gong (Nutrire la Vita), ed esercizi di Qi Gong (lavoro con il Qi) rivolti direttamente al benessere psicofisico.

Le lezioni sono piacevoli e adatte a tutte le età.

In dettaglio:?

** Ore 16:00 Esibizione con maestra Zhang Qiuju e gli allievi della scuola?

** Dalle ore 16.30 alle 17.30 lezione guidata della maestra con apprendimento dei movimenti fondamentali del Taiji.?

** Dalle ore 17.30 alle 18.30 lezione guidata della sequenza breve di taiji quan stile chen: forma 9 del maestro Zhang Bao Zhong.



Le lezioni sono guidate dalla maestra coadiuvata dai suoi allievi.



La partecipazione alle lezioni è libera previa iscrizione sul posto.



CORSO DI LINGUA

Ore 15:00 Lezione pratica di Lingua Cinese inizia a dire le tue prime frasi in cinese già entro 30 minuti di lezione (a cura di Lucia Meilù fondatrice di Cinese Pratico, La Prima Scuola Online di Cinese Mandarino).?“La lingua cinese mi incuriosisce e sarebbe bello iniziare a studiarla, ma so che è così difficile! E poi, se non imparo subito tutti quei caratteri, come faccio a poter poter comunicare con le persone?”?Se hai anche tu hai in testa questi pensieri, allora non puoi perderti questa lezione.?Lucia Meilù, è specializzata nell’insegnamento pratico della lingua cinese ed i suoi corsi sono già stati seguiti da più di 5000 persone. Durante la lezione ti spiegherà perchè ti hanno convinto che la lingua cinese sia difficile, come è possibile iniziare a parlare cinese senza partire dalla scrittura dei caratteri ed insieme a lei in soli 30 minuti imparerai a presentarti ed alcune espressioni super utili che puoi iniziare ad utilizzare davvero sin da subito!





MEDICINA CINESE

L'Istituto Superiore di Medicina Tradizionale Cinese Villa Giada, storica Scuola attiva a Roma dal 1990, sarà presente all'evento con un proprio stand dove saranno a disposizione del pubblico:?

- un punto informativo sulle attività didattiche dell’istituto per l'A.A. 2023-24: Corsi di formazione professionalizzanti per Medici e Operatori Olistici in Massaggio Tuina, Agopuntura e Moxa, Tecniche Olistiche Yangsheng, Dietetica e Fitoterapia, Qigong; seminari e corsi brevi di tecniche olistiche quali la Riflessologia Plantare, l'Auricoloterapia, l'Automassaggio, la tecnica craniosacrale; seminari e training di Qigong aperti a tutti e molto altro;?

- un laboratorio di scrittura cinese a pennello per un primo approccio alla magia dell'ideogramma;?

- Ore 15:30 una sessione di pratica del Qigong, una scienza dalle lontane origini che cura senza medicamenti, attraverso il respiro, i movimenti e la meditazione ritrovando l'unione tra il proprio essere e le forze primordiali della natura, l'Uomo al centro tra Cielo e Terra, porteremo a casa i semplici ma profondi esercizi delle Otto sfere celesti e Otto sfere terrestri che potremo utilizzare nella nostra pratica quotidiana;?

- trattamenti dimostrativi di Medicina Tradizionale cinese e integrata a cura del Centro Salute TAOmaturgia: saranno presenti gli operatori di Tuina, moxa, coppettazione; Medicina Ayurvedica; consulenza nutrizionale e altro per un check up olistico personalizzato.



MARKET

Piccolo mercatino delle pulci, con tè, stoffe, libri, lanterne e prodotti di artigianato cinese e non solo.



FACE PAINTNG & MAKE UP

Due truccatrici professionisti vi truccheranno per l’occasione



KIDS LAB

I bambini saranno assorbiti dal clima Cinese partecipando a tantissimi laboratori a tema a cura di:

La libreria Indipendente Usborne di Tatiana Gargiulo e Charlie personal BookShooper



Dove non specificato diversamente, tutti i laboratori per bambini sono a ciclo continuo e a offerta libera.



PARTNER?

**Cina in Italia

**Associazione Melodie di seta ?

Chi siamo??Melodie di seta è un'ensemble di strumenti cinese e un'importante organizzazione per promuovere e svolgere attività e scambi culturali tra la Cina e l'Italia.?

1. Intraprendere spettacoli culturali da parte dei governi italiano e cinese.?

2. Organizzare, organizzare e pianificare varie attività a tema culturale per il pubblico, i governi e le imprese;?

3. Partecipiamo alle celebrazioni e alle feste popolari delle associazioni cinesi e italiane?

4. Svolgere attività di scambio accademico di musica e arte nazionale in patria e all'estero;?

5. Abbiamo formazione per l'insegnamento della musica e varie attività di scambio culturale per strumenti musicali nazionali cinesi.?Cosa abbiamo??

La nostra orchestra cinese non ha solo strumenti musicali tradizionali cinesi, ma anche calligrafia, pittura cinese, opera, arte del tè, tai chi, arti marziali, danza cinese, cultura Hanfu, cultura delle minoranze etniche cinesi, ecc., Finché puoi pensare a elementi culturali con caratteristiche cinesi, puoi trovarli nella nostra associazione.?Abbiamo anche strumenti musicali cinesi ed elementi cinesi prodotti in stile cinese!



Inoltre

Garden Area Relax?

Cocktails Bar & Beer Garden



