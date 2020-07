Festa della "Luce" nel parco archeologico dell'Appia Antica

Sabato 1 agosto, nel cuore del Parco Archeologico dell'Appia Antica si accende la "Festa della Luce".

Aperitivo e dopocena all'interno di Villa dei Cesari, dove è stato allestito, dopo il lock-down il ristorante e cocktail bar Luce. Sarà la festa del sole della luce e della vita nei 5000 metri quadri di giardino.

Un evento dal grande fascino, un tripudio di colori, laser show, istallazioni di luci, attrazioni di performer, trampolieri e fatine luminose

Apertura ore 20 con il saluto al sole che tramonta e attendere il buio per assistere allo spettacolo luminoso

Prezzi tavoli riservati con drink e buffet 20 euro

Tavoli a partire dalle ore 23 con drink 15 euro

Si accede all evento solo con la prenotazione posti limitati per il rispetto delle normative dpcm. Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/s/festa-delle-luci-villa-dei-ces/319466089435861/

