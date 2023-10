Festa della Luce: Roma si illumina di cultura indiana

Nel cuore dell'autunno italiano, un'antica celebrazione induista si prepara a tingere le città con luci brillanti e atmosfere cariche di spiritualità.

La Diwali 2023, nota come la festa della luce, è pronta a illuminare le strade d'Italia con le sue tradizionali lampade, portando con sé un'atmosfera magica e una profonda connessione con la spiritualità.

Quest'anno, l'evento prenderà il via il 5 novembre a Roma, presso l'Auditorium del Massimo, con la "Festa della Luce".

Un'intera giornata dedicata alla musica, alla danza, all'arte e alla cultura indiana, organizzata dall'Unione Induista Italiana, offrirà una serie di eventi coinvolgenti che si estenderanno in tutto il paese nel mese di novembre.



L'Unione Induista Italiana: custodi di tradizioni, uguaglianza e luce nel cuore dell'Italia

L'Unione Induista Italiana si impegna attivamente nella promozione delle antiche tradizioni e dei valori come l'uguaglianza e il rispetto per la diversità.

Grazie ai contributi dell'8x1000, l'organizzazione realizza progetti significativi in Italia, tra cui la lotta contro la violenza sulle donne, la tutela dell'ambiente, il supporto alle persone con disabilità e la diffusione della pratica dello yoga.

La festività del Diwali, conosciuta in tutto il mondo, celebra la vittoria della luce interiore sull'oscurità del male, offrendo un momento di preghiera, meditazione, festa e aggregazione sociale.



L'Auditorium del Massimo: scenario di magia e cultura nella 'Festa della Luce' di Roma

Il 5 novembre, l'Auditorium del Massimo a Roma sarà il cuore pulsante della "Festa della Luce", un evento gratuito aperto a tutti.

La giornata offrirà laboratori, spettacoli teatrali, concerti e esibizioni di danza indiana classica e contemporanea, permettendo a tutti di immergersi in un'esperienza culturale unica e coinvolgente.



Magia indiana a Roma: una giornata di spettacoli unici e emozionanti

La giornata offre un affascinante viaggio nella cultura indiana a Roma.

Alle 12.00, un varietà di marionette indiane, curato dall'Associazione Albero Baniano, crea un ponte culturale tra Italia e India.

Alle 15.00, il Teatro Tascabile di Bergamo presenta "Il Raja Di Kottarakkara", uno spettacolo di teatro classico indiano stile Kathakali che esplora la ricchezza di questa arte.

Alle 18.30, il concerto di Supriyo Dutta porta la musica classica vocale hindustani al pubblico.

La giornata culmina con lo spettacolo di danza Bharatanatyam "Dhruva" dell'Aayana Dance Company e la performance incantatrice della Negma Dance Group, celebre nel mondo di Bollywood.



Diwali 2023: una celebrazione luminosa in tutta Italia,patrocinata dall'Ambasciata dell'India e dalle istituzioni locali

La Diwali, la festa induista della luce, sarà festeggiata in diverse città italiane con il patrocinio dell'Ambasciata dell'India a Roma, Roma Capitale e della Regione Lazio.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, visita https://www.induismo.it/diwali-2023/