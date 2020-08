Festa della Luce: al Luneur Park arrivano artisti, acrobati e ballerini

Festa della Luce al Luneur Park. Dal 12 al 23 agosto le giostre e i giochi del parco si arricchiscono di artisti, acrobati e ballerini per offrire un divertimento sempre più emozionante e donare ancora più luce e più colore all'estate. Durante la Festa della Luce tante sorprese e ospiti straordinari animeranno i sentieri del parco, a partire dale 19.

Festa della Luce al Luneur Park

Le acque della Splash Zone diventeranno palco di uno spettacolo straordinario chge su accenderà alle 21:30 e vedrà come protagonisti acqua, luci, acrobati e trampolieri in una girandola di musica ed emozioni.

Gli ospiti potranno assistere allo show lungo tutto il perimetro della Splash Zone e mantenere così la giusta distanza interpersonale. Gli spettacoli sono inclusi nel biglietto di ingresso al Parco: 3,50 euro.

Una magia straordinaria che completerà i fantastici e indimenticabili momenti trascorsi tra le divertentissime giostre e la cena ai piedi dell'antico dinosauro. Non serve andare lontano per sentirsi in vacanza.