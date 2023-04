"Festa della Liberazione. Pranzo, stelle e Sole": planetario, osservazione del sole e street food

Martedì 25 aprile alle ore 11.30, in occasione della #FestaDellaLiberazione organizziamo una giornata all'aperto, nel nostro giardino. Dopo uno spettacolo al planetario per ammirare stelle e pianeti, sarà possibile pranzare con street food (grazie alla collaborazione con la Pro loco di Rocca Di Cave ) nel nostro giardino di Tito, per poi osservare il Sole al telescopio. Il giardino resterà aperto fino alle 17 per stare insieme all'aria aperta.

Evento per tutti.



Costi: 15€ (comprensivo di un panino e una bibita per il pranzo).

Link per prenotare ? bit.ly/25rocca

In caso di maltempo le attività potrebbero subire modifiche.



Per info e prenotazioni:

351 8474143

geomuseoroccadicave@gmail.com



Inaugurato nell’ Agosto 2018, il Planetario di Rocca di Cave si trova in via Colle Pozzo, nelle immediate adiacenze del Centro Storico. Offre la propria attività di didattica e divulgazione alle Scuole, alle famiglie ed ai gruppi di amici.

All’interno del planetario è possibile assistere a spettacoli astronomici in modalità “full dome” dedicati ai temi dell’astronomia e della geologia planetaria, attraverso i quali i visitatori e gli studenti di tutte le età potranno scoprire la meraviglia del nostro universo.



Il Planetario è parte della struttura del Geomuseo di Rocca di Cave, museo geopaleontologico ospitato in una splendida Rocca, sulla vetta più alta dei Monti Prenestini. Il Museo geopaleontologico è una “torre di osservazione” sulla storia geologica del Lazio. Dalle terrazze della fortezza è possibile riconoscere i paesaggi e la geodiversità della Regione in un panorama unico che si estende per oltre 100 chilometri, dalla costa al centro degli Appennini.

Gli affioramenti rocciosi intorno a Rocca di Cave testimoniano, con i loro fossili, la presenza di un’antica barriera corallina attiva durante il periodo Cretacico, fra 140 e 65 milioni di anni fa. Si tratta di rocce uniche nel Lazio perché in nessun altro luogo si sono conservati i resti di così tanti organismi che, all’epoca, vivevano nella scogliera e ne costituivano i “mattoni”.



Il museo organizza attività per scuole e gruppi, inerenti l'astronomia e la geologia.