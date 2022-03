Festa della donna: il Museo Boncompagni Ludovisi presenta l'abito di Maria Monaci Gallenga

Per la Giornata internazionale della donna, il Museo Boncompagni Ludovisi presenta al pubblico un abito entrato recentemente a far parte delle sue collezioni di Moda.

Si tratta della veste soprabito in velluto color carta da zucchero con motivi stampati in color oro e argento e fodera in chiffon realizzata da Maria Monaci Gallenga, nota stilista italiana del periodo Déco.

Un'occasione, quella dell'8 marzo, per apprezzare l'arte e l'ingegno creativo di una donna designer, imprenditrice e promotrice del Made in Italy.

Foto dalla pagina Facebook del museo