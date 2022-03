Dal 18 al 20 marzo torna da Eataly una nuova edizione della festa delle birre artigianali

Manca poco alla partenza della nuova edizione della Festa delle Birre artigianali di Eataly Roma, in programma dal 18 al 20 marzo 2022. Un appuntamento imperdibile per degustare le migliori etichette italiane, scoprire le novità del settore, incontrare i mastri birrai e approfondire la conoscenza sul mondo della birra.

I beer lover potranno assaporare oltre 50 birre artigianali, una selezione di sidro e birre gluten free. Il terzo piano dello store romano ospiterà le eccellenze produttive di Alta Quota, Balabiott, Beerfellas, Birra dell'Eremo, Birreria Eataly, Brewfist, Claterina, Ecb, Evoque Brewing, Il Mastio, Irpinia Cask Barrel, Liquida, Losa, Mastino, Oxiana, Rebeers, Rebel's, South Soul, We Are Rising - che la rinascita abbia inizio!

La Festa delle Birre Artigianali di Eataly Roma si aprirà con il Ballo delle Debuttanti. Andrea Turco, ideatore e fondatore di Cronache di Birra, presenterà 13 birre inedite di altrettanti birrifici italiani.

Le proposte food

Alla Festa delle Birre Artigianali tra un sorso e l’altro, si potranno assaggiare il Supplì al telefono classico, li Sampietrino®? Tonnarello cacio e pepe e il Cannellone fritto ripieno di manzo con salsa al pomodoro arrostito di 180gr Pizzeria Romana, premiata per la Miglior Proposta dei Fritti 2021 da 50TopPizza.



Da Baby Bao protagonisti saranno il Bao chicken con pollo fritto, pickled shiitake, umami; il Bao classic, pancetta char siu, kimchi e arachidi; il Bao tataki, salmone scottato, avocado, salsa teriyaki. The Factory, Hamburgeria Artigianale, preparerà il Pulled Pork, il Truffle Cheeseburger e il Pulled Salmon. Da Ceibo Sapori spazio alla degustazione delle Empanadas Argentinas Artigianali come la Buenos Aires con carne macinata, cipolla, peperone rosso, olive e uovo sodo e Cebolla & Queso/Cipolla e formaggi. Da provare anche la versione Jamon & Queso/ Prosciutto e formaggio, la Ceibo Gourmet con formaggio Roquefort, funghi, pere e noci e la versione Vegana con cavolo bianco, funghi secchi, cipolla, zenzero, porri e peperoni rossi. Per chi volesse assaggiare più gusti sono disponibili le box degustazione. La proposta dolce sarà affidata a Gelato d’Essai che porterà il suo gelato artigianale in vari gusti e i waffle.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito.

Per accedere alla Festa delle Birre artigianali è richiesto il green pass rafforzato.