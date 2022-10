Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Domenica 16 ottobre, presso la centralissima area di piazza delle Erbe di Aprilia, andrà in scena la Festa dell’Uva e del Vino.

L’evento, dedicato ad uno degli appuntamenti tradizionali dell’autunno apriliano, si terrà a partire dalle ore 17:30. Nel corso dell’evento, organizzato dall’associazione Proiettiamo Aprilia custode del marchio Aprilia in Latium, in collaborazione con la Pro Loco, sarà possibile degustare vini e prodotti gastronomici direttamente dai banchi d’assaggio e toccare con mano le produzioni locali, le tecniche di vinificazione dei nettari e le storie ed il lavoro delle attività agricole del territorio.

Un percorso sensoriale attraverso la rievocazione di antiche tradizioni e la scoperta di nuovi progetti vitivinicoli. Con un contributo di 5,00 euro, i partecipanti potranno degustare vini e prodotti gastronomici locali delle cantine pontine. In esposizione anche le produzioni del mercato coperto. Dalle ore 19 e 30 intrattenimento musicale con l’esibizione de “La Compagnia”.

“La Festa dell’Uva e del Vino è un evento della tradizione apriliana che riesce a conciliare la storia della nostra Città con il piacere di degustare i migliori prodotti enogastronomici del nostro territorio, presenta l’evento l’assessore all’Agricoltura ed al Turismo, Alessandro D’Alessandro, la volontà dell’Amministrazione comunale è quella di puntare su questo evento per promuovere le eccellenze produttive apriliane e valorizzare le tradizioni ed i costumi della nostra gente. Lo facciamo mantenendo alta l’attenzione sul nostro settore agricolo. La festa dell’uva quest’anno si inserisce in un percorso dedicato alla formazione ed alla conoscenza del mondo agricolo. Abbiamo affiancato le aziende con una serie di incontri didattici, rivolti anche a quanti intendano intraprendere questo tipo di attività, per promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale. Lo sviluppo agricolo, infatti rappresenta ancora oggi una grande fonte di crescita economica che può attirare progettualità e finanziamenti. L’agricoltura, rispettosa dell’ambiente, diffusa sul territorio, costituisce un asset sul quale costruire economie durature e sostenibili”.