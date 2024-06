Festa dell'Unità 2024

Prezzo non disponibile

Quando Dal 22/06/2024 al 14/07/2024 Orario non disponibile

Torna la Festa dell'Unità di Roma alle Terme di Caracalla. L'evento si terrà fino al 14 luglio per tre settimane di iniziative e dibattiti su tanti argomenti: dalle riforme della destra, all'autonomia differenziata e Premierato, passando per temi come il lavoro, la sanità, i diritti e l'ambiente.

Nel corso della Festa sarà ricordata Michela Murgia e si renderà omaggio a Enrico Berlinguer portando sul palco della festa, mercoledì 26 giugno, lo spettacolo

teatrale di Luca Telese 'La scorta di Enrico'.

Sarà allestito un maxi schermo per vedere le partite della nazionale agli Europei di calcio 2024 (primo appuntamento lunedì 24 giugno con Italia-Croazia), ci saranno stand dove bere e mangiare e il mercatino democratico con artigianato, arte, libri e curiosità.

Sul sito www.festadellunita.partitodemocraticoroma.it il programma completo di eventi, dibattiti e attività.