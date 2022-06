Festa dell’estate, Open Day del Mercato di Testaccio

Domenica 18 giugno arriva la Festa dell’estate al Mercato di Testaccio, un Open Day che prevede visite guidate, spettacoli e musica.

Di seguito il programma completo:

ore 19:00 – 20:00 – 21:00

VISITE GUIDATE AGLI SCAVI SOTTERRANEI

Una visita al sito archeologico è un salto nel passato e nella storia del quartiere Testaccio, dove sin dai tempi del primo Impero Romano partivano e arrivavano carichi di anfore, diventate, non a caso, il simbolo storico del rione.

MAX 20 persone a turno

L’accesso è consentito solamente con mascherina e rispetto delle distanze.

Prenotazione obbligatoria qui: https://www.mercatoditestaccio.it/area-archeologica/

ore 20:00

EMILIO STELLA

live

Cantautore conosciuto nella scena indipendente romana per aver scritto brani sociali ed ironici.

Condivide il palco con artisti come Simone Cristicchi, Alessandro Mannarino, Piotta, Bandabardò, Après la Classe, Il Muro del Canto e collabora con Er Pinto, esponente del gruppo di poeti urbani “Poeti Der Trullo”.

Il 26 Marzo 2022 partecipa sul palco di Piazza San Giovanni a Roma alla manifestazione “Insieme per la pace” con Diodato, Roy Paci, Margherita Vicario, Elio Germano, Sinigallia, Gaia, Eugenio in via di Gioia e tanti altri.?Attualmente è in fase di registrazione il suo nuovo album, contenente importanti collaborazioni.

Le canzoni di Emilio Stella parlano di case popolari, della vita in cantiere, di strade fatte per andare al lavoro, per raggiungere un sogno o semplicemente il mare.

ore 22:00

WeLoveRadio dj set

ft DJ BARO & COT ROCK

WELOVERADIO è il progetto che unisce I due ideatori: Alessandro “dj Baro” Tamburrini dei Colle Der Fomento e Marco “Cot Rock” Raparelli, visual artist e video maker con all’attivo numerose mostre in Italia e all’estero. Mash-up, edit version esclusive e remix estratti da un enorme “crate” virtuale sono il fulcro della selezione musicale proposta dai due artisti che attinge da un immaginario soul, funk, hiphop ed elettronico che fa il giro del mondo prima di arrivare direttamente al Mercato di Testaccio. Il dancefloor per loro non è un area di un nightclub ma un istinto congenito ed immutabile!

