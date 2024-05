Festa dell'Arte a Monteverde

Sabato 25 e domenica 26 maggio, dalle 10 al tramonto, saranno celebrati i 10 anni di apertura del Teatro Villa Pamphilj, uno spazio della Rete Teatri in Comune divenuto un presidio culturale della Città, un luogo condiviso dai cittadini e dalle realtà del territorio del Municipio Roma XII e non solo, con La festa dell'arte di Monteverde.

Saranno presenti artisti, tecnici, amici, cittadini di ogni età, curiosi, realtà del territorio, istituzioni, professionisti e operatori culturali che, in questi 10 anni, hanno condiviso con il Teatro un progetto culturale ampio e ambizioso. Persone che abitano questo spazio e lo animano, che lo considerano un bene comune di cui prendersi cura. La stanza in più delle nostre case dove ritrovarsi, studiare, incontrare l'altro, leggere, fare e vedere le arti, tutte.

Sono stati invitati anche alcune realtà legate al mondo dell'editoria “resistente” che partecipano esponendo le proprie edizioni e i loro progetti nel giardino del Teatro Villa Pamphilj (autori, illustratori, editori...). In particolare sabato 25 maggio alle ore 10.30 si terrà un incontro per una riflessione comune sul significato di questi primi 10 anni di attività culturale per tutti, con uno sguardo al presente e al futuro della Rete Teatri in Comune: un progetto culturale innovativo e condiviso. L’incontro vedrà la partecipazione di Veronica Olmi, Andrea Calabretta, Stefano Ribeca, Francesco Galtieri del Teatro Verde e Scuola popolare di musica Donna Olimpia, le due realtà cittadine che condividono la direzione del teatro.

Tra le attività per bambini, ci saranno Sing-a-long, il laboratorio di musica e inglese dedicato ai piccolissimi con Diego Di Vella e Lucia O’Farrell, il laboratorio di pittura di Lorenzo Terranera e lo spettacolo Lo gnomo e la pentola d’oro del Teatrino dei burattini del Teatro Verde.

Poi, la mostra Arte tradizionale vs Arte artificiale con le opere di The_Kintsugi_jar, Annalisa Nicastro, Alex Marenga, Daniela Conti, Lorenzo Terranera, Fabio Magnasciutti, Gaia Adducchio, Alessandro Gozzuti, Kristina Lycke, Massimo Garofalo; la musica con il nuovo disco di Agnese Valle, con K.A.I. Kollettivo Artisti Indipendenti e con il Quartetto di Flauti degli allievi di Donna Olimpia; le visite guidate luoghi della Repubblica romana con Andrea Di Giorgi.

La Festa dell'arte di Monteverde - primavera 2024 è curata da Teatro Villa Pamphilj, Kulturjam Edizioni, Federico Raponi giornalista e scrittore, con il patrocinio del Municipio Roma XII

Il programma della Festa dell'Arte

SABATO 25 MAGGIO

- Esposizione: Arte tradizionale vs Arte artificiale: The_Kintsugi_jar, Annalisa Nicastro, Alex Marenga, Daniela Conti, Lorenzo Terranera, Fabio Magnasciutti, Gaia Adducchio, Alessandro Gozzuti, Kristina Lycke, Massimo Garofalo

- Proiezione: Gaza. Conflitto Interiore realizzato con A.I. e Prijail cortometraggio realizzato da The_Kintsugi_jar

- Visita guidata ai luoghi della repubblica romana di Andrea Di Giorgi: Appuntamento 10:30, Piazzale di San Pietro in Montorio (Gianicolo). Arrivo alle 12:30 al Teatro Villa Pamphilj

Sala Teatro

10:00 Quartetto Flauti allievi di Stefano Ribeca - Scuola popolare di Musica Donna Olimpia

10:30 10 anni di Teatro Villa Pamphilj – saluti, considerazioni, ricordi, progetti futuri (Veronica Olmi, Andrea Calabretta, Stefano Ribeca, Francesco Galtieri)

15:00 Presentazione rivista Tribal Cabaret (Federico Raponi, Daniela Giombini, Dario Calfapietra)

16:00 Presentazione libro Un mondo meglio di così di Eros Francescangeli

17:00 Presentazione libro Musikkeller a cura di Annalisa Nicastro (Kulturjam Edizioni - Sira F. De Vanna, ospiti: Annalisa Nicastro, Alexandro Sabetti, Giovanna Musolino, Claudio Donatelli, Annalisa Michelangeli, Claudia Leone, Sylvie Freddi, Cristina Capretti)

Giardino interno

11:00 Sing-a-long laboratorio di musica e inglese 0-36 mesi con Diego Di Vella e Lucia O’Farrell (a pagamento)

Giardino esterno

11:00 Laboratorio di pittura per i bambini con Lorenzo Terranera

16:30 Presentazione del libro Non ora, prima voglio… di Marco Giardino (Lorusso Editore)

DOMENICA 26 MAGGIO

- Esposizione: Arte tradizionale vs Arte artificiale: The_Kintsugi_jar, Annalisa Nicastro, Alex Marenga, Daniela Conti, Lorenzo Terranera, Fabio Magnasciutti, Gaia Adducchio, Alessandro Gozzuti, Kristina Lycke, Massimo Garofalo

- Proiezione: Gaza. Conflitto Interiore realizzato con A.I. e Prijail cortometraggio realizzato da The_Kintsugi_jar

- Visita guidata ai luoghi della repubblica romana di Andrea Di Giorgi: Appuntamento 10:30, Piazzale di San Pietro in Montorio (Gianicolo). Arrivo alle 12:30 al Teatro Villa Pamphilj.

Sala Teatro

10:30 presentazione libro Tante care cose di Massimo De Lorenzo (Federico Raponi, Massimo De Lorenzo)

11:30 Le lingue di Orfeo: l’arte all’interno del carcere, dibattito/presentazione del nuovo numero di Achab, rivista letteraria, “Gli occhi di Argo|Sul carcere” a cura di Giuliana e Nando Vitali (Kulturjam Edizioni – Sira F. De Vanna e Alexandro Sabetti, ospiti: Giuliana Vitali, Edoardo Albinati, Fabio Cavalli, Giyasettin ?heir, Matteo Cateni, The Niro, Pax Paloscia)

14:30 Presentazione disco I miei uomini di Agnese Valle (Anna Piccoli)

15:00 Proiezione del videoclip Echi di Lunedì (realizzato in A.I.), di Massimo Garofalo; a seguire: dibattito Arte tradizionale vs Arte artificiale, partecipano tutti gli artisti in sala.

17:00 Performance di musica sperimentale a cura del K.A.I. Kollettivo Artisti Indipendenti (Mom Quartet, Himalaya Radio)

Giardino interno

11:00 Lo gnomo e la pentola d’oro - Teatrino dei burattini del Teatro Verde

Giardino esterno

10:00 Il Corpo recettore Presence Mobilitè Dance - seminario di pratica somatica e compositiva nella natura, con Irene Maria Giorgi a cura di Bianca Teatro/TiconZero (itinerante, a pagamento)

11:30 Giuliana Zagra, Laboratorio Lettura ad Alta Voce di Monteverde attiva: testi da Nel mare ci sono i coccodrilli e Storia di un figlio di Geda

16:00 Agnese Valle firma-copie del suo ultimo disco I miei Uomini

16:00 Presentazione del libro La linea del silenzio di Gianluca Peciola (Federico Raponi, Gianluca Peciola)