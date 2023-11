Festa dell'arte a Monteverde

Il Teatro Villa Pamphilj di Roma, domenica 12 novembre dalle ore 10 alle 17, ospita nove artiste e artisti del quartiere Monteverde che si presentano, parlano della propria opera, si incontrano tra loro in una giornata di festa aperta a tutti, a ingresso gratuito, con la cura del giornalista e scrittore Federico Raponi.

Una prima occasione per un evento– con una mostra collettiva e una conversazione su libri – che mette insieme letteratura, pittura, fotografia, illustrazione.

Durante la giornata saranno presentati i libri: Il ricatto del gambero (Edizioni La Lepre, 2022) di Fabrizio Funtò; Formule mortali – la prima indagine dei Cinque di Monteverde (Salani Editore, 2023) di Francois Morlupi; Non c’è che dire, libertà di espressione nella cultura italiana (Edizioni La Lepre, 2023) di Marta Rizzo; Un lungo cammino di rigenerazione – 25 anni di ‘Cammina, Molise!’: racconti, itinerari, protagonisti e prospettive (IBC Edizioni, 2023) di Giovanni Germano

Questi i nomi degli artisti in mostra: per la fotografia the_kintsugi_jar e Gaia Adducchio; per la pittura, Alessandro Gozzuti, Daniela Conti; per l’Illustrazione Lorenzo Terranera.

Il Teatro Villa Pamphilj, con la direzione artistica di Veronica Olmi, è parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale - Assessorato alla Cultura con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura. L’evento si svolge con il patrocinio del Municipio XII.