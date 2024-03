Festa del papà al Bioparco

Martedì 19 marzo in occasione della Festa del Papà, il Bioparco organizza una promozione speciale per tutti i papà.

Tutti i "festeggiati" avranno diritto ad uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto d’ingresso al Bioparco: 9 euro anziché 18.

Nota bene: il papà deve essere accompagnato da almeno un figlio (lo sconto è comunque valido solo per il papà). Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni o convenzioni in corso. Valido solo per gli acquisti in biglietteria (no online).