Festa del gusto all'Eur

Fino a mercoledì 1 maggio all'Eur c'è "La Festa del Gusto". Un villaggio dove mangiare, bere, divertirsi, con appuntamenti per adulti e bambini.

La Festa del Gusto offre un viaggio sensoriale nell’universo delle birre artigianali italiane, da nord a sud, dalle fresche e luppolate Pale Ale del Nord alle complesse e aromatiche Birre di Frumento del Centro, fino alle robuste e corpose Imperial Stout del Sud.

La Festa del Gusto celebra l’autenticità e la vivacità dello street food italiano, portando in primo piano una varietà di sapori e tradizioni culinarie provenienti da ogni angolo del paese. Dai vicoli di Napoli alle strade di Palermo, passando per i mercati di Firenze e le piazze di Roma, una selezione di prelibatezze da gustare in piedi, tra cui arancini, panini con porchetta, focacce farcite, pizza al taglio, polpette, panzerotti e molto altro ancora.

La Festa del Gusto non è solo un’esperienza culinaria per gli adulti, ma offre anche animazione per i più piccoli. I bambini saranno trasportati in un mondo di gioia e divertimento attraverso una serie di attività appositamente progettate per stimolare la creatività e l’immaginazione. Da laboratori di cucina per bambini a giochi interattivi sul tema del cibo, passando per spettacoli di teatro e animazioni con artisti di strada, ogni momento è pensato per coinvolgere i giovani partecipanti in un viaggio emozionante alla scoperta del gusto e della cultura alimentare italiana. Con la supervisione di animatori esperti e attenti, i bambini potranno esplorare, imparare e divertirsi in un ambiente sicuro e accogliente, rendendo La Festa del Gusto un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.

La Festa del Gusto si trasforma in un mondo di divertimento per tutta la famiglia con il mini Luna Park. I bambini potranno vivere emozioni indimenticabili grazie a una selezione di attrazioni classiche e moderne, pensate appositamente per loro. Dai tradizionali giostrine colorate alle mini montagne russe, passando per le casette dei saltimbanchi e le piste di go-kart, ogni angolo del nostro Luna Park offre avventure uniche e momenti di puro divertimento. Con la supervisione di personale qualificato e l’attenzione alla sicurezza, i genitori potranno rilassarsi sapendo che i loro piccoli stanno vivendo esperienze indimenticabili in un ambiente sicuro e controllato. Il mini Luna Park alla Festa del Gusto è il luogo ideale per creare ricordi speciali e condividere momenti di gioia in famiglia mentre si esplora il mondo del gusto italiano.

Alla Festa del Gusto, lo Show Cooking è una vera e propria celebrazione dell’arte culinaria italiana. Gli chef più rinomati e talentuosi del panorama gastronomico locale saranno in primo piano, presentando in diretta le loro abilità e creazioni culinarie di alto livello. Ogni sessione di Show Cooking offre agli ospiti l’opportunità unica di assistere da vicino alla preparazione di piatti iconici e innovativi, scoprendo i segreti e le tecniche utilizzate dagli chef professionisti. Dai piatti tradizionali regionali alle creazioni gourmet di alta cucina, lo Show Cooking offre un viaggio emozionante attraverso i sapori e le tradizioni culinarie italiane. Grazie all’interazione diretta con gli chef e alle degustazioni in tempo reale, gli ospiti potranno vivere un’esperienza gastronomica coinvolgente e memorabile, arricchendo il loro palato e la loro conoscenza della cucina italiana.