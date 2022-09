La ‘’Festa del Fungo Porcino‘’, torna a Lariano e festeggia 30 anni. La tradizionale mostra mercato che si svolge dal 1991, dà appuntamento a tutti dall'8 al 25 settembre.

Il programma

Di seguito il programma della 30esima edizione della famosa sagra

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2022

Ore 18,00 - Apertura e inaugurazione 30a FESTA alla presenza delle autorità con il Gruppo Strumentale e Majorettes città di Lariano

Apertura stands gastronomici, mostra mercato, vendita funghi e pane di Lariano

Iscrizioni corso di formazione micologica per il rilascio del tesserino regionale

Ore 20,30 - Spettacolo musicale: CALIFFONE BAND

Ore 21,30 - cabaret: ALBERTO FARINA da Colorado show

VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2022

Ore 17,00 - Apertura mostra mercato, vendita funghi e pane di Lariano

Ore 18,00 - Apertura stands gastronomici, ruota della fortuna

Iscrizioni corso di formazione micologica per il rilascio del tesserino regionale

Ore 21,00 - Spettacolo musicale: BARACCA E BURATTINI

SABATO 10 SETTEMBRE 2022

Ore 10,30 - Apertura mostra mercato, mostra micologica, apertura stands vendita funghi e pane di Lariano

Ore 12,30 - Apertura stands gastronomici

Ore 18,00 - Ruota della fortuna

Iscrizioni corso di formazione micologica per il rilascio del tesserino regionale

Ore 21,00 - Spettacolo musicale: FRANKIE E I CANTHINA BAND

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022

Ore 8,00 - Raccolta donazione sangue presso centro AVIS area festa

Ore 8,00 - Raduno e partenza GRAN FONDO marathon dei COLLE ALBANI VIA SACRA

Zona stadio comunale Roberto Abbafati a cura team biciclo Ciampino

Ore 10,30 - Apertura mostra mercato, mostra micologica, apertura stands vendita funghi e pane di Lariano

Ore 11,00 - Sala Convegni – presentazione libro:

AURELIO PICCA contro PINOCCHIO

Ore 12,30 - Apertura stands gastronomici e ruota della fortuna

Iscrizioni corso di formazione micologica per il rilascio del tesserino regionale

Ore 13,00 - Premiazioni gran fondo marathon via sacra (zona stadio comunale)

Ore 19.00 - Area palco: BATTERIE in “SAGRA” in collaborazione con Roma AIL

Ore 21,30 - Spettacolo musicale: CAVESJA (taranta, pizzica)

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2022

Ore 17,00 - Apertura mostra mercato, vendita funghi e pane di Lariano

Ore 18,00 - Apertura stands gastronomici e Ruota della Fortuna

Iscrizioni corso di formazione micologica per il rilascio del tesserino Regionale

Ore 21,00 - Spettacolo musicale: KARAOKE show dance dj Simone di Tullio/Simone Bastianelli

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2022

Ore 17,00 - Apertura mostra mercato, vendita funghi e pane di Lariano

Ore 18,00 - Apertura stands gastronomici e Ruota della Fortuna

Iscrizioni corso di formazione micologica per il rilascio del tesserino regionale

Ore 21,00 - Spettacolo musicale: POP ART

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2022

Ore 17,00 - Apertura mostra mercato, vendita funghi e pane di Lariano

Ore 18,00 - Apertura stands gastronomici e Ruota della Fortuna

Iscrizioni corso di formazione micologica per il rilascio del tesserino regionale

Ore 19,00 - Presentazione libro: poesie di LORENZO PISTOLESI

Ore 21,00 - Spettacolo musicale: MASTROTELLO band

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2022

Ore 17,00 - Apertura mostra mercato, vendita funghi e pane di Lariano

Ore 18,00 - Apertura stands gastronomici e Ruota della Fortuna

Iscrizioni corso di formazione micologica per il rilascio del tesserino regionale

Ore 20,00 - SPINNING IN “SAGRA” palestra BODY PATTY

Ore 21,00 - Spettacolo musicale: CARTA BIANCA musica e cabaret

VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2022

Ore 17,00 - Apertura mostra mercato, vendita funghi e pane di Lariano

Ore 18,00 - Apertura stands gastronomici e Ruota della Fortuna

Iscrizioni corso di formazione micologica per il rilascio del tesserino regionale

Ore 18,30 - Cerimonia “NOZZE con i FUNGHI” c/o Sala Convegni area festa

Ore 21,00 - Spettacolo musicale: TALI E QUALI show

SABATO 17 SETTEMBRE 2022

Ore 8,00 - A spasso nei boschi con il micologo De Paolis raccolta e classificazione specie funginee

Ore 10,30 - Apertura mostra mercato, mostra micologica, apertura stands vendita funghi e pane di Lariano

Ore 12,30 - Apertura stands gastronomici e ruota della fortuna

Ore 16,00 - Torneo di Basket “Memorial Fiorenzo Bonanni”

Ore 19,00 - Gruppo di ballo PARADISE ACCADEMY

Ore 21,00 - Spettacolo musicale: ENRICO CAPUANO e la Tammurriata Rock

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022

Ore 10,30 - Apertura mostra mercato, mostra micologica apertura stands vendita funghi e pane di Lariano

Ore 11,00 - SANTA MESSA area palco

Ore 12,30 - Apertura stands gastronomici e Ruota della Fortuna

Ore 19,00 - Presentazione libro: 127 GRADINI a PARIGI di ROBERTO CANDIDI - Area palco

Ore 21,30 - Spettacolo musicale: GIADA E I BLUE NOTE

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 2022

Ore 17,00 - Apertura mostra mercato, vendita funghi e pane di Lariano

Ore 18,00 - Apertura stands gastronomici e Ruota della Fortuna

Iscrizioni corso di formazione micologica per il rilascio del tesserino Regionale

Ore 21,00 - Spettacolo musicale: KARAOKE show dance dj Simone di Tullio/Simone Bastianelli

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2022

Ore 17,00 - Apertura mostra mercato, vendita funghi e pane di Lariano

Ore 18,00 - Apertura stands gastronomici e Ruota della Fortuna

Iscrizioni corso di formazione micologica per il rilascio del tesserino regionale

Ore 21,00 - spettacolo musicale: IMMAGINI tribute NOMADI band

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2022

Ore 17,00 - Apertura mostra mercato, vendita funghi e pane di Lariano

Ore 18,00 - Apertura stands gastronomici e Ruota della Fortuna

Iscrizioni corso di formazione micologica per il rilascio del tesserino regionale

Ore 21,00 - Spettacolo musicale: STORNELL’ATTORI

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2022

Ore 17,00 - Apertura mostra mercato, vendita funghi e pane di Lariano

Ore 18,00 - Apertura stands gastronomici e Ruota della Fortuna

Iscrizioni corso di formazione micologica per il rilascio del tesserino regionale

Ore 20,30 - Spettacolo musicale: Passo Carrabile RAFFAELLA CARRÀ Cover band

Ore 21,30 - Spettacolo musicale: cabaret G.LUCA FOBELLI (scintilla) da Colorado Show

VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2022

Ore 17,00 - Apertura mostra mercato, vendita funghi e pane di Lariano

Ore 18,00 - Apertura stands gastronomici e Ruota della Fortuna

Iscrizioni corso di formazione micologica per il rilascio del tesserino regionale

Ore 21,00 - Spettacolo musicale: HAVANA DANCE

SABATO 24 SETTEMBRE 2022

Ore 8,00 - A spasso nei boschi con il micologo De Paolis raccolta e classificazione specie funginee

Ore 10,30 - Apertura mostra mercato, mostra micologica, apertura stands vendita funghi e pane di Lariano

Ore 12,30 - Apertura stands gastronomici e ruota della fortuna

Ore 18,30 - Sala convegni: II PANE di LARIANO Aspetti storici e antropologici all’origine di un prodotto tipico a cura del dott. Daniele Scifoni

Ore 19,00 - Scuola di ballo SENTIMIENTO Y MANANA asd

Ore 21,00 - Spettacolo musicale: ERRE SEI

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022

Ore 10,30 - Apertura mostra mercato, mostra micologica, apertura stands vendita funghi e pane di Lariano

Ore 11,00 - Sala Convegni – presentazione libro: La Bolgia dei Dannati di MARCELLO VITALE

Ore 12,30 - Apertura stands gastronomici e Ruota della Fortuna

Ore 21,30 - Spettacolo musicale: ALBERTO LAURENTI E I RUMBA DE MAR