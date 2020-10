Festa del Cioccolato: le eccellenze artigiane a Rieti

Dal 9 all'11 ottobre torna a a Rieti la Festa del Cioccolato. La festa, organizzata da "Feste del cioccolato nazionali" è giunta alla sua nona edizione.

Dalle 10 del mattino, fino a tarda serata piazza Mazzini diverrà per tre giorni la città del cioccolato. Un importante messaggio di ripartenza per il territorio con eccellenze artigiane in tour con il pieno rispetto delle regole anti Covid.

Stand di cioccolato artigianale da assaggiare e acquistare, oltre ai laboratori Choco Play (solo su prenotazione) che racconteranno l’arte della lavorazione del cioccolato grazie all’opera dei Maestri Cioccolatieri.

Per maggiori informazioni, ecco il link dell'evento Facebook