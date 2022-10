La Festa del Cinema di Roma in mostra alla "Piazza della Fotografia"

Fino al 24 ottobre passeggiare per Piazza Santa Maria in Trastevere sarà come essere alla Festa del Cinema di Roma.

‘Piazza della Fotografia’, l’hub culturale gratuito che ha trasformato per tutta l’estate una delle piazze più frequentate della Capitale nel museo a cielo aperto della fotografia, realizzerà delle videoinstallazioni in collaborazione con la rassegna cinematografica capitolina.

Fino al 13 ottobre sarà proiettata sul maxi schermo Led una selezione dei momenti più importanti delle scorse edizioni. Dal 14 al 24 ottobre, invece, andrà in loop ogni giorno (dalle 13 all'una di notte) il riassunto per immagini di quanto accaduto il giorno prima alla Festa del Cinema.

“La Festa del Cinema di Roma è un appuntamento fondamentale per la nostra città e noi abbiamo voluto trovare un modo per raccontare le edizioni precedenti e per dare, poi, ogni giorno le notizie di quello che avviene quest’anno – spiega Giulia Silvia Ghia, assessore alla Cultura del I Municipio – Il nostro obiettivo è dare alla manifestazione una risonanza in un territorio altro rispetto all’area dove si svolge la Festa del Cinema, in una sinergia tra istituzioni e territori”.

Per tutta la scorsa estate ‘Piazza della Fotografia’ ha portato in un luogo aperto ad un pubblico eterogeneo l’arte dell’immagine, declinata su temi differenti: dall’ambiente all’archeologia, dallo spazio al cinema, catturando l’interesse di cittadini e turisti. Questi alcuni numeri della manifestazione: 14 progetti fotografici, 14 videoinstallazioni, 1.080 ore di programmazione, 1.130 fotografie utilizzate, 12 talk, 900 mila persone in presenza, 1 sito internet dedicato, 2 profili social con oltre 200 mila visualizzazioni.

“Per la prima volta abbiamo portato un evento fotografico innovativo in una piazza con un grande impatto di fruizione pubblica, non sempre partecipe alla vita culturale della città – dichiara Maria Cristina Valeri di Roma Fotografia - Invece la sfida si è rivelata un successo perché, pur proponendo argomenti complessi, la piazza ha risposto sempre con attenzione e con rispetto, dimostrando che un presidio culturale crea protezione del bene pubblico”.

L’associazione Roma Fotografia, con la direzione artistica di Maria Cristina Valeri, Alex Mezzenga e Gilberto Maltinti, nasce nel 2019 per diffondere e promuovere la fotografia in tutte le sue forme ed espressioni. Maggiori informazioni su https://www.roma-fotografia.it.

Foto da Facebook @piazzadellafotografia