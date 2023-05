Festa del Bio a Roma

Prezzo non disponibile

Cibo, idee, divertimento: tutto questo è la Festa del Bio in arrivo a Roma il prossimo 27 maggio. Nel corso della manifestazione si potranno scoprire i benefici del cibo biologico e di uno stile di vita più sano.

Si potranno gustare prelibatezze biologiche, incontrare esperti del settore e divertirsi in compagnia. Il biologico è una scelta sana ed ecologica che rispetta l'ambiente e la salute, offrendo prodotti di alta qualità, privi di sostanze chimiche di sintesi e additivi artificiali. Sarà possibile scoprire il mondo del biologico e divertirsi in un'esperienza gustosa e salutare.

Appuntamento il 27 maggio all'Acquario Romano, in Piazza Manfredo Fanti 47, a 400m dalla Stazione Termini.

Il programma completo

TALK SHOW - ARENA

ORE 10:30

Evento Stampa Inaugurale

Taglio del nastro e saluti istituzionali.

Francesco Lollobrigida – Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (invitato, in attesa di conferma)

Maria Grazia Mammuccini – Presidente FederBio

Giancarlo Righini – Assessore Bilancio, Programmazione economica, Politiche agricole, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste – Regione Lazio

Sabrina Alfonsi – Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti – Roma Capitale

Rocco Ferraro – Consigliere delegato Ambiente, Transizione ecologica – Città Metropolitana di Roma Capitale

Roberto Zanoni – Presidente AssoBio.

Flavio Pezzoli – Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma e provincia.

Modera: Patrizio Roversi, autore e conduttore televisivo

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto BEING ORGANIC IN EU promosso da FederBio in collaborazione con Naturland e cofinanziato dall’Unione europea ai sensi del Reg. EU n.1144/2014.”

ORE 11:30

Firma del protocollo tra Città metropolitana di Roma Capitale e FederBio per lo sviluppo dell’iniziativa Comuni amici del BIO.

Maria Grazia Mammuccini, presidente FederBio

Rocco Ferraro, consigliere delegato Ambiente Città Metropolitana Roma Capitale

I sindaci dell’area Roma Città Metropolitana

Modera: Patrizio Roversi, autore e conduttore televisivo

Presentazione della giornata. L’evento sarà condotto dalla giornalista Laura Gobbi

ORE 11:50

Talk: "La cura del suolo cura anche la siccità"

Negli ultimi anni, la frequenza e l’impatto dei fenomeni di siccità si stanno aggravando. Fiumi e laghi ai minimi storici, poca neve, invasi artificiali quasi secchi: questa la fotografia del nostro territorio.

L’agricoltura è fortemente colpita dalla grave mancanza d’acqua, soprattutto in alcune aree e per alcune colture, come quella del riso nelle tradizionali zone della Pianura Padana. Allo stesso tempo, è una delle attività che maggiormente contribuiscono alla carenza idrica, visto che assorbe la metà dell’acqua utilizzata in Italia.

L’agricoltura intensiva contribuisce, inoltre, all’impoverimento della sostanza organica nei suoli e quindi alla difficoltà a trattenere l’umidità. Il biologico, con la sua attenzione alla salute dei terreni, appare quindi una delle possibili soluzioni da mettere in campo.

Intervengono:

Maria Grazia Mammuccini – Presidente FederBio.

Giuseppe Corti – Direttore Agricolture e Ambiente CREA; Presidente SISS (Società Italiana della Scienza del Suolo)

Lorenzo Ciccarese – ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Caterina Batello – AIDA, Associazione Italiana di Agroecologia – Agroecology Europe

Franco Ferroni – Coalizione #CambiamoAgricoltura

Margherita Caggiano, Re Soil Foundation

Proiezione dei video della “Compagnia del suolo”, la campagna itinerante di Cambia la Terra.

Modera: Chiara Paduano, giornalista Rai News 24

ORE 14:30

Contest: "BIO intorno a te"

Il contest fotografico a tema biodiversità si è concluso con successo e in questa occasione presenteremo i dati e le foto vincitrici.

Il contest ha voluto rafforzare l’importanza del tema della biodiversità per l’ambiente e per le persone.

Attraverso la sensibilizzazione dei consumatori e aumentando la loro consapevolezza sul ruolo del patrimonio della biodiversità rurale ed urbana, tutti possono dare il proprio contributo.

ORE 14:40

Talk: "Biologico è … Natura! Il ruolo dell’agricoltura biologica nella tutela degli impollinatori"

Talk a cura del WWF Italia.

L’80% delle 1.400 piante che nel mondo producono cibo e prodotti dell’industria richiede l’impollinazione da parte non solo di api domestiche e selvatiche, ma anche vespe, farfalle, falene, coleotteri, che insieme garantiscono l’impollinazione dei fiori da cui dipende il 35% della produzione agricola mondiale.

Una pandemia silenziosa mette però in pericolo questi insetti e la biodiversità. Molte specie impollinatrici sono a rischio a causa dell’uso di pesticidi, della distruzione degli habitat e dei cambiamenti climatici.

Gli insetti impollinatori hanno bisogno di ecosistemi liberi da veleni e diversificati, con la presenza di siepi, alberate, fasce tampone con fiori nettariferi, stagni, per alimentarsi e completare il loro ciclo riproduttivo.

L’agricoltura biologica, priva di sostanze chimiche di sintesi (pesticidi e fertilizzanti), è l’alternativa all’agricoltura convenzionale intensiva.

Una crescente letteratura scientifica dimostra che l’agricoltura biologica ha un ridotto impatto ambientale, tutela la biodiversità e la salute delle persone.

Le aziende agricole condotte con il metodo biologico sono più ricche di natura rispetto a quelle convenzionali, con una maggiore presenza di uccelli, rettili, anfibi e insetti, in particolare Apoidei e Lepidotteri.

Il progetto “Biologico è… Natura!” promosso dal WWF Italia e FederBio intende divulgare questo valore dell’agricoltura biologica per la conservazione della natura.

Intervengono:

Betti Piotto – Associazione Italiana Apiterapia

Pietro Milanesi – Associazione Pensiero Socialista

Marco Antonelli – Naturalista, WWF Italia

Caterina Giovanetti – Biologa, WWF Italia

Daniele Cangioli – Associazione “Api Romane” (invitato, in attesa di conferma)

Michele Monetta – Apicultore BIO, FederBio.

Moderatore: Lorenzo Misuraca, giornalista de “il Salvagente”

ORE 15:40

Contest: "Buono. È BIO!"

Premiazione del Concorso per le Scuole con la consegna del premio “Mestolino BIO” e dei voucher validi per una fornitura di prodotti biologici per la scuola e per i giovani chef che partecipano al contest.

ORE 15:50

Talk: "Un’agricoltura per il futuro del pianeta. Il sistema di produzione del cibo come paradigma di una nuova era"

Presentazione del libro di Piero Bevilacqua

I problemi della Terra non si riducono al riscaldamento climatico, l’aspetto più drammatico della questione. Si dimentica che le risorse sono sempre più limitate e occorre pertanto sostenere nuove modalità di rapportarsi con gli equilibri del pianeta.

Forse, per prefigurare un nuovo ordine economico, l’ambito più significativo è quello del sistema di produzione del cibo.

Pietro Bevilacqua – Autore e storico dell’agricoltura

Maria Grazia Mammuccini – Presidente FederBio

Cinzia Scaffidi – Giornalista

Modera: Patrizio Roversi, autore e conduttore televisivo

ORE 16:45

Talk: “La parola ai testimoni: come affrontiamo la crisi climatica a colpi di bio"*

Il biologico è un metodo agricolo che aiuta a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Ma tutti gli agricoltori si trovano di fronte un sistema naturale che sta rapidamente cambiando e devono trovare soluzioni giorno per giorno.

Gian Maria Sannino, ricercatore dell’ENEA, dialoga con alcuni agricoltori bio, in qualità di testimoni diretti della crisi climatica in corso, per evidenziare il ruolo dell’agricoltura biologica nella mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto BEING ORGANIC IN EU promosso da FederBio in collaborazione con Naturland e cofinanziato dall’Unione europea ai sensi del Reg. EU n.1144/2014.”

ORE 17:45

Talk: "Allevamenti. Se sono biologici curano il benessere animale, l’ambiente e la salute umana"

Presentazione del Quaderno di Cambia la Terra.

Grandi quantità, scarsa qualità, molto inquinamento. È questa, in estrema sintesi, la formula dell’allevamento intensivo. Una formula che non soddisfa più i consumatori e mette a rischio l’ambiente e anche la salute umana.

Un’altra zootecnia è possibile e necessaria, a partire dai regolamenti del bio, che punti al benessere animale.

Intervengono:

Paolo Carnemolla – Segretario Generale FederBio

Camilla Laureti – Europarlamentare; Segreteria nazionale del PD con delega alle politiche agroalimentari

Maria Letizia Gardoni – Presidente Coldiretti Bio

Franco Berrino – Medico epidemiologo, Vice Presidente Fondazione La Grande Via

Antonella Litta – Referente nazionale di ISDE Italia

Modera: Patrizio Roversi, autore e conduttore televisivo

COOKING SHOW - ARENA

ORE 13:00

Show Cooking Contest "Buono. È BIO!"

Un modo divertente e appetitoso per promuovere la formazione di futuri chef attenti all’utilizzo di prodotti da agricoltura biologica, tracciabili, ecosostenibili, buoni e sani.

Gli studenti degli Istituti Alberghieri della Regione Lazio (Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Pellegrino Artusi”; Istituto Statale di Istruzione Superiore Giuseppe Di Vittorio) si cimenteranno nella prova finale del contest e si contenderanno il “Mestolino BIO”.

La gara tra i tre studenti finalisti sarà condotta da Patrizio Roversi con Laura Gobbi

Giuria di qualità:

Presidente di giuria: Luisanna Messeri, la cuoca pop della TV

Membri: Roberto Ambrogi, giornalista Arga Lazio;

Luca Carta, direttore di Bio Magazine;

Livia Ventimiglia, conduttrice Radio Cusano Campus;

ORE 18:45

Show Cooking* con la Chef Luisanna Messeri

“Tutti i colori della cucina amica dell’ambiente”

A cura della chef Luisanna Messeri con Laura Gobbi. Le due protagoniste sul palco durante la preparazione della ricetta si rimpallano consigli di cucina bio a impatto zero!

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto BEING ORGANIC IN EU promosso da FederBio in collaborazione con Naturland e cofinanziato dall’Unione europea ai sensi del Reg. EU n.1144/2014.”

COOKING SHOW

BIO KITCHEN - ARENA

ORE 11:00

BIOSnack per tutti!

Uno dei momenti del gusto nell’area della BIO-KITCHEN, dove sarà possibile degustare prodotti biologici per una pausa BIO.

Tutte le degustazioni sono gratuite!

ORE 13:00

BIOLunch per tutti!

Uno dei momenti del gusto nell’area della BIO-KITCHEN, dove sarà possibile degustare prodotti biologici per un light lunch tutto BIO.

Tutte le degustazioni sono gratuite!

ORE 16:00

BIOMerenda per i più piccoli!

Uno dei momenti del gusto nell’area della BIO-KITCHEN, dove sarà possibile degustare prodotti biologici e succhi di frutta BIO.

Tutte le degustazioni sono gratuite!

ORE 19:00

BIOAperitivo per tutti!

Nell’area della BIO-KITCHEN sarà possibile degustare prodotti biologici, per chiudere una giornata ricca di eventi in compagnia di un calice di vino BIO!

Tutte le degustazioni sono gratuite!

BIOLAB KIDSW

BABY BIO-PARK

ORE 11:00

Colora la Festa del BIO

Dalle ore 11:00 alle ore 18:00 in modo continuativo si alterneranno tre diversi laboratori creativi.

Bombe di semi.

Coloriamo la città con i fiori!

Il modo più semplice per avvicinare i piccoli alla natura e alla sensibilità ecologica.

Un laboratorio realizzato interamente con materiale di riciclo e naturale, per realizzare delle palline di terra, argilla e carta riciclata che racchiudono al loro interno dei semini di fiori.

Delle piccole “bombe”, piene di semi di fiori di malva, fiordaliso, achillea…, che lasciate nelle aiuole e nei parchi, in primavera renderanno con i loro colori la città meno grigia e richiameranno gli insetti impollinatori.

Una gabbia senza sbarre

Educazione alla biodiversità!

Anche con il caldo è utile dare agli uccellini un supplemento di cibo e acqua. In questo laboratorio creativo, i piccoli partecipanti realizzeranno delle simpatiche mangiatoie di legno da lasciare nel giardino di casa, in terrazzo o in qualsiasi angolo della propria città!

L’alchimista del colore.

Pitture vegetali: spazio alla fantasia!

I piccoli artisti contribuiranno a creare un’opera verticale con il proprio disegno realizzato utilizzando pitture vegetali.

Durante il laboratorio scopriranno anche come nascono le pitture vegetali, attraverso l’utilizzo di elementi che si trovano in natura.