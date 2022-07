Torna il tradizionale evento che ogni estate colora le vie di Trastevere e che, da decenni, coinvolge vecchi e nuovi abitanti del rione, cittadini romani e turisti. A metà strada tra sacro e profano, la Festa de' Noantri è uno degli appuntamenti più attesi, soprattutto dai trasteverini che alla festa aggiunsero l’appellativo “di noi altri”, segnando la loro appartenenza a quella Roma oltre il Tevere , fisicamente e caratterialmente distinta dal resto della città.

Le antichissime celebrazioni religiose in onore della Madonna del Carmine, o Madonna Fiumarola, sono il fulcro dei festeggiamenti. Secondo la leggenda, le origini risalgono al 1535, quando alcuni pescatori trovarono alla foce del fiume una statua della Vergine Maria scolpita in legno di cedro.

Donata ai carmelitani della chiesa di San Crisogono, la statua venne prima collocata nella chiesa di San Giovanni dei Genovesi e poi trasferita definitivamente nella sua sede attuale presso la chiesa di Sant’Agata a Largo San Giovanni de Matha, divenendo così la Santa Protettrice dei Trasteverini.

La statua lascia la sua dimora solo una volta all’anno - il primo sabato dopo la festa della Beata Vergine del Monte Carmelo che si celebra il 16 luglio – per essere portata in processione sia per le strade del rione sia in barca lungo il fiume.