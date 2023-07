La tradizionale processione per le vie del rione della statua della Madonna del Carmine. Gli spettacoli in piazza Santa Maria in Trastevere, come quello dedicato a Trilussa , spettacoli comici e concerti dei cantautori romani. E poi mostre fotografiche al Giardino del Cedro, stornelli e la 17esima edizione della ‘Corsa de Noantri’. Questi alcuni degli eventi che si terranno durante la Festa de Noantri 2023, in programma dal 23 al 29 luglio.

La Festa del Noantri

La Festa de Noantri è la tradizionale manifestazione del rione Trastevere, che si tiene in concomitanza alle celebrazioni della Madonna del Carmine, anche detta Madonna Fiumarola, evento molto sentito dai romani e dai trasteverini in modo particolare. Quest’anno in occasione dei festeggiamenti, il Municipio Roma I Centro, in collaborazione con l’associazione “Il posto delle fragole” e la JF Eventi e Comunicazione, hanno ritenuto di dedicare la festa al personaggio più rappresentativo della romanità, cogliendo anche l’occasione del ventennale della morte: Alberto Sordi.

La settimana della festa sarà ricca di celebrazioni ed eventi, grazie all’impegno delle associazioni che si sono prodigate anche quest’anno per fare in modo che i trasteverini, ma anche tutti i romani che vorranno partecipare, possano unirsi per la celebrazione di una festa dallo spirito religioso ma che coinvolge tutto il tessuto sociale e culturale del territorio.

“Non c’è una festa tradizionale nella nostra città che meglio rappresenta l’anima antica dei romani come la Festa de Noantri- ha commentato la presidente del Municipio Roma I Centro, Lorenza Bonaccorsi- il mio è quindi un invito a partecipare, per riscoprire alcuni aspetti della cultura popolare di Roma, sia quelli legati agli spettacoli organizzati dalle associazioni che quelli spirituali durante la storica processione”.

“La Festa de Noantri- ha aggiunto l’assessora municipale alla Cultura, Giulia Silvia Ghia- è la festa rionale più lunga e pertanto maggiormente partecipata. Quest’anno abbiamo puntato a fare rete con il territorio e sul territorio. Un bando di co-progettazione che qui ha funzionato anche nella ricerca di sostenitori che hanno permesso di allargare a più luoghi questa manifestazione”.

Il programma

Ricco il programma che alternerà sul palco della storica piazza di Trastevere spettacoli teatrali di improvvisazione, monologhi, e conferenze spettacolo: dal già citato evento su Trilussa, a cura di Gabriele Manili presidente dell’associazione culturale “Il posto delle fragole”, a concerti e spettacoli comici diretti e presentati da Francesco Fiorini, fondatore dell’associazione Lando Fiorini per la romanità. Il 23 luglio si terrà a Santa Maria in Trastevere la serata di inaugurazione e di presentazione della manifestazione con un concerto e uno spettacolo di cabaret. Inoltre il 23 e il 26 luglio al Giardino del Cedro, area recentemente riqualificata per merito del Municipio Roma I Centro, si terranno una mostra fotografica e una presentazione di un libro. Un palinsesto di eventi, quello della Festa de Noantri 2023, molto ricco e articolato come si noterà dal programma in allegato, e che pone le basi per ridare alla manifestazione il lustro che merita e che aveva in passato com’è l’intento delle associazioni coinvolte nella sua realizzazione.

L’intera manifestazione è organizzata con il patrocinio ed il contributo del Municipio Roma I Centro, grazie anche alla sponsorship della fondazione Museo Alberto Sordi, Acea, John Cabot University, associazione Genitori Scuola Regina. Si ringrazia l’arciconfraternita del Carmelo, per tutte le celebrazioni religiose che si terranno dal 13 al 31 luglio e per gli spettacoli serali a piazza San Giovanni de Matha; l’Associazione culturale del Belli in Trastevere” in collaborazione Asi Roma, per la Corsa de Noantri, ormai appuntamento fisso per i romani. Per quanto riguarda gli eventi artistici e culturali, l’organizzazione sarà curata dall’associazione culturale “Il posto delle fragole” e la “JF Eventi e Comunicazione” con l’organizzazione di spettacoli serali che si terranno nella splendida cornice di piazza Santa Maria in Trastevere.