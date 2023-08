Festa dance anni 70-80 per la nuova stagione del Crossroads

Il 29 Settembre con una grande festa il CrossRoads Live Club di Roma festeggia l’inizio della sedicesima stagione. Il CrossRoads offre a tutti gli amici l’ingresso gratuito alla propria festa con tanta musica Disco Dance, si ballerà dunque per festeggiare tutti insieme.

Si comincia alle ore 20, con l’apertura delle porte, prenotazione tavoli per cena vivamente consigliata fino ad esaurimento posti. I Discolours Band che ci faranno rivivere le migliori hits degli anni ’70/’80/’90 che hanno appassionato e fatto ballare un’intera generazione. La scaletta ideale di qualsiasi appassionato del genere, un misto di rock, dance e pop di qualità, con sonorità rigorosamente fedeli agli originali.

Il gruppo nasce nell'ottobre 2019 grazie a cinque scatenati musicisti con anni e anni di palchi alle spalle che hanno un solo obiettivo: offrire uno show fiammeggiante, scintillante e coinvolgente dalla prima all'ultima nota. Il CrossRoads Live Club è dal 2008 uno dei riferimenti a Roma e provincia per gli amanti della musica live, il luogo di incontro per chi come noi vive i concerti con passione. Ogni weekend artisti di fama internazionale e nazionale si esibiscono sul nostro palco, in un calendario di appuntamenti fitto ed entusiasmante! Ci nutriamo di musica e regaliamo emozioni: è questo il nostro motto.