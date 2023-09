Per la prima volta a Villa Ada si festeggerà l'equinozio d'autunno con un weekend di festa ad ingresso gratuito. Tre giorni, dal 22 al 24 settembre, in cui lo spazio attualmente gestito dal Villa Ada Festival ospiterà eventi diurni e market di artigianato. Ma andiamo per ordine.

Tutti e tre i giorni si potranno trovare una ventina di stand a cura del Green Market Festival, con artigianato artistico ma non solo: anche vintage e curiosità varie.

Per ciò che riguarda il programma, venerdì 22 l'evento apre alle 17, e, con il sound check in sottofondo, si potrà già curiosare tra gli stand e godersi un aperitivo; poi dalle 21:30 inizia lo show serale sempre nell'area dove è adibito il market, ossia lo spazio con il mega palco, normalmente a pagamento ma ad ingresso gratuito per questo weekend. Venerdì sera sarà la volta del romano Piotta, che torna nella sua città con uno spettacolo nuovo tra hit storiche, brani impegnati e colonne sonore, insieme a diversi ospiti d'eccezione, come Pino D'Angiò, Tormento, Saturnino. A seguire, serata funky & house dell'orchestra Comemammamhafatto. Chiusura del market intorno alla mezzanotte ma la musica prosegue fino a tarda notte.



Sabato 23 la Festa d'Autunno a Villa Ada aprirà invece alle 11, per dare modo di fruire dell'evento anche agli avventori del parco. La mattina, il musicista Paolo Rasile proporrà il suo repertorio di musica originale con il suo one-man-band show e l'immancabile harp guitar. Fino al tramonto, per i bambini ci sarà uno spazio apposito dove la dolce Wendy proporrà laboratori ludico-creativi ai piccoli visitatori. La ceramista Rita Malizia invece proporrà dei laboratori di ceramica sia rivolti ad un pubblico adulto (h. 11.30-13.30 L'Acchiappasogni) che ai bambini (h. 15.30-16.30 imPressioni d'argilla e h.17-18.30 Animaletti galleggianti). Info Rita 347 547 6629.



La sera, dopo il dj set ad orario aperitivo, ci si diverte con l'atmosfera rilassata dei Villa Ada Posse accompagnati dalla Madhouse Band . Lo storico gruppo #reggae romano celebra i 30 anni di musica a Villa Ada, da cui ha preso anche il nome! Anche nella giornata di sabato il market resterà aperto fino a mezzanotte, ma l'evento proseguirà con musica fino a notte inoltrata.



Domenica 24 si inizia la giornata con un rigenerante Bagno di Gong, praticato sull'erba, in cui si verrà avvolti dal suono di diversi gong e campane tibetane per un'esperienza profonda e memorabile. Necessario un tappetino o un telo su cui sdraiarsi Info Eleonora 348 754 5854 . Sempre sulla scia olistica, alle 16 sarà possibile seguire una sessione di Pilates e Bioenergetica, a cura di Claudia (info 389 586 6541). Alle 17:00 fino a chiusura dello spazio market, prevista per le ore 20:00, ci sarà invece la sessione di swing capitanata dalla scuola Savoy Swing di Francesca De Vita, dove si potranno imparare i primi passi di questo ballo divertente e si potrà ballare liberamente.



Nello spazio del market, oltre agli stand del beverage, ci sarà anche un punto food a base vegetale a cura di SecondoMe. Per maggiori info riguardanti i concerti consultare il sito www.villaadafestival.it .

Festa d'Autunno a Villa Ada è un progetto in collaborazione con l'associazione EticArte. info: greenmarketfestival@gmail.com e www.greenmarketfestival.it