Torna sabato 28 e domenica 29 ottobre la XXIX Festa d'Autunno ad Antrodoco, in provincia di Rieti. Un'occasione per scoprire la tradizione e la cultura di Antrodoco e per assaggiare dei menu rigorosamente autunnali in provincia di Rieti.

Di seguito i menu:

Sabato 28 ottobre

Menu a 15 euro

Sedani rigati alla Norcina

Padellaccia di Maiale

Contorno

Acqua / Vino

Dolcetto

Domenica, 29 Ottobre

Menu a 15 euro:

Pappardelle ai profumi d'Autunno

Padellaccia di Maiale

Contorno

Acqua / Vino

Dolcetto