Festa del cioccolato a Villa Borghese

Nel cuore verde della città eterna ritorna per la seconda volta la Festa del Cioccolato Artigianale, per gli appassionati

della buona e soprattutto golosa alimentazione.

La Festa del Cioccolato è un’iniziativa che da anni viaggia in lungo e in largo attraverso le principali città italiane portando questo goloso prodotto dalle mille proprietà benefiche con la formula “dal produttore al consumatore”. Il successo di questa kermesse dipende esclusivamente dall’abilità dei Maestri Cioccolatieri della Choco Amore che con impegno, dedizione e passione lavorano il cacao secondo tradizione artigiana. Il cioccolato artigianale, a differenza di quello industriale, dovendo durare a lungo nel circuito della grande distribuzione, contiene “necessariamente” additivi, conservanti e zuccheri in quantità, nocivi alla salute.

La produzione artigianale, invece, realizza modeste quantità, e crea prodotti che conservano in sé tutto l’aroma ed il sapore originale del cacao; in particolar modo il cioccolato fondente oltre ad essere buono al palato è ricco di flavonoidi, sostanza di grande proprietà, ma è anche antiossidante, antidepressivo, cardio protettore, vasodilatatore ed acceleratore del metabolismo.

L’intera manifestazione è gestita secondo i più meticolosi parametri anti contagio covid-19, ed è garantita grande libertà di movimento senza creare assembramenti. Inoltre, proprio per il rispetto del distanziamento sociale, quest’anno i famosi laboratori didattici sul cioccolato saranno effettuabili solo su prenotazione chiamando direttamente il Maitre Chocolatier Alessandro Del Vecchio al 3293804959.



Sabato 17 e domenica 18 ottobre in Viale delle Magnolie a Villa Borghese si attendono golosi provenienti da ogni dove pronti a fare una buona scorta di cioccolato artigianale in vista delle lunghe sere invernali.