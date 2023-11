Gusto e divertimento, in piazza dei Re di Roma la festa del cioccolato artigianale

Amato da grandi e piccini, ricco di sostanze benefiche per la salute e delizia per il palato. Che sia bianco, al latte, alle nocciole o fondente, chi può resistere alla bontà del cioccolato? Ancor meglio se artigianale! Arriva a Roma il goloso evento dedicato a questa squisita leccornia.

La Festa del Cioccolato Artigianale a Roma

Diventanto ormai un appuntamento fisso e amato da tutti i romani, da venerdì 24 a domenica 26 novembre 2023, in Piazza Re di Roma, torna a grande richiesta la Festa del Cioccolato Artigianale. Un evento imperdibile in cui nei tre giorni, dalle 10 del mattino e fino alle 23.30, i golosi visitatori potranno degustare tanti tipi di cioccolato artigianale, preparati con materie prime di qualità e elementi del tutto naturali per la diffusione della cultura del consumo consapevole del cioccolato “vero”, diventato ormai una delle eccellenze artigiane del Cioccolato Italiano.

Il cioccolato fa bene e se è artigianale ancora di più: il weekend sarà infatti un’occasione unica per acquistare prodotti sani che non sono reperibili nella grande distribuzione. A differenza di quello industriale, il cioccolato artigianale è assolutamente privo di additivi e conservanti ed è quindi difficile da trovare in commercio. Da non trascurare anche le numerose proprietà benefiche per l'organismo.

La Festa del Cioccolato Artigianale è una speciale manifestazione che sarà un vero e proprio tripudio di sapori, un villaggio inondato dal profumo della fragranza del cacao nel quale sarà possibile degustare ed acquistare migliaia di prodotti in varie ricette regionali proposte dai maestri cioccolatieri dell’Associazione Nazionale Choco Amore.

Attività e animazione

E non solo degustazioni di cioccolato, nei tre giorni un ricco weekend di eventi: sarà infatti possibile assistere e partecipare a diverse attività gratuite come la divertente animazione per i bambini con il “Choco Play” e i laboratori didattici aperti al pubblico in tutti gli orari.

Per partecipare basterà prenotarsi sul sito www.festedelcioccolato.it sul quale potete trovare anche tutte le informazioni dettagliate e il programma completo dell'evento.