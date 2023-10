Si chiude la Festa del Cinema di Roma, il pubblico premia Paola Cortellesi. Ecco tutti i vincitori

Cala il sipario sulla 18esima Festa del Cinema di Roma. E' giunto il momento di spegnere i riflettori e arrotolare il lungo tappeto rosso all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: la Festa è finita. Sono queste, infatti, le ultime ore della kermesse romana che, quest'anno, è durata un giorno in più rispetto al 2022. I vincitori sono stati decretati, domenica 29 sarà la giornata interamente dedicata a Suburraeterna, poi si chiude. Appuntamento al 2024.

Ma come è andata questa 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma? Chi ha vinto? Cosa ci resta della kermesse e cosa è mancato a questa edizione 2023? Ecco il bilancio di RomaToday:

Festa del Cinema, tutti i premiati

A partire dalla scorsa edizione, la Festa del Cinema di Roma è stata ufficialmente riconosciuta come Festival Competitivo dalla FIAPF (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films). A seguire, tutti i riconoscimenti assegnati sabato 28 ottobre, nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta alle ore 17 presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Per il concorso progressive cinema ecco i premi assegnati: Miglior Film a Pedàgio (Toll) di Carolina Markowicz, Gran Premio della Giuria a Urotcine na Blaga (Blaga's lessons) di Stephan Komandarev, Miglior regia a Joachim Lafosse per Un silence (A Silence), Miglior attrice – Premio “Monica Vitti” ad Alba Rohrwacher per Mi fanno male i capelli, Miglior attore – Premio “Vittorio Gassman” a Herbert Nordrum per Hypnosen (The Hypnosis, Miglior sceneggiatura: Asli Özge per Black Box.

Premi speciali della Giuria a "Ashil (Achilles)" di Farhad Delaram, "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi e "The Monk and the gun" di Pawo Choyning Dorji. Migliore opera prima BNL BNP Paribas al film "Cottontail" di Patrick Dickinson. Sono state inoltre assegnate due Menzioni Speciali Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas ai film "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi e "Avant Que Les Flammes ne s'eteignent (After the fire)" di Mehdi Fikri.

Miglior commedia - premio "Ugo Tognazzi" al film "Jules" di Marc Turtletaub. È stata inoltre assegnata la Menzione Speciale del Premio “Ugo Tognazzi” ad Asta Kamma August e Herbert Nordrum per Hypnosen (The Hypnosis).

Tra i film del Concorso Progressive Cinema, gli spettatori hanno assegnato il Premio del Pubblico al film "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi. Premio SIAE Cinema al film "Il primo figlio" di Mara Fondacaro.

Nei giorni scorsi sono stati assegnati, inoltre, i seguenti riconoscimenti: Premio alla Carriera a Isabella Rossellini, Premio alla Carriera a Shigeru Umebayashi, Premio Progressive alla Carriera a Haley Bennett, Premio Progressive alla Carriera a Camila Morrone. Fra i premi collaterali segnaliamo Premio FS a La nostra Monument Valley di Alberto Crespi e Steve Della Casa assegnato dal Gruppo FS Italiane, Premio “Il viaggio in Italia” a L’Impero della natura. Una notte al Parco del Colosseo di Luca Lancise e Marco Gentili patrocinato dal Ministero del Turismo ed Enit – Agenzia nazionale del turismo. La Regione Lazio ha assegnato il premio “Lazio Terra di Cinema” a Juliette Binoche.

Festa del Cinema di Roma esalta il cinema italiano

Sebbene siano stati 31 i Paesi coinvolti nella selezione dei film del concorso e delle altre categorie non competitive, il cinema italiano è stato il grande protagonista della Festa. Da Paola Cortellesi che ha aperto la manifestazione romana con il suo film, esordio alla regia "C'è ancora domani" ad Antonio Albanese che ha emozionato con "Cento domeniche", da Christian De Sica al suo primo ruolo drammatico all'esordio alla regia di Filippo Barbagallo, giovanissimo e già pieno di talento. E, poi, Margherita Buy con "Volare", Paolo Genovese con "I Leoni di Sicilia", Kasia Smutniak con "Mur", Giovanna Mezzogiorno con "Unfitting". Quanta Italia e quanta Roma alla 18esima Festa del Cinema. Nelle sale sono arrivati tanti documentari sulla Città eterna, da quello sul Colosseo di notte a quello sulla "Roma, santa e dannata" di Roberto D'Agostino.

Sul red carpet abbiamo visto Michele Riondino, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Vinicio Marchioni, Roberto D'Agostino, Salmo e Noyz Narcos, Dario Argento, Alba e Alice Rohrwacher, Filippo Timi, Elio Germano e tanti altri. E' stata una Festa molto italiana, di conferme e interessanti scoperte.

Ma dove sono le star internazionali?

Lo scorso anno ci furono dei grandi assenti internazionali alla Festa del Cinema di Roma, Steven Spielberg e Martin Scorsese, tanto per citarne un paio. Quest'anno la storia si ripete: tra gli interpreti dei film presentati alla kermesse ci sono Nicholas Cage, Anne Hathaway, Anthony Hopkins, ma nessuno di loro si è visto alla Festa. Intanto fuori dalle mura dell'Auditorium - proprio sabato 28 ottobre - Luc Besson incontra il pubblico in occasione dell'uscita al cinema di Dogman. Peccato non sia successo alla Festa del Cinema di Roma. "Lo sciopero di Hollywood si è fatto sentire - ha detto Farinelli durante la cerimonia di premiazione - non si poteva fare meglio".

Festa del Cinema, appuntamento al 2024

"L'anno prossimo andiamo avanti un'altra settimana", scherza Farinelli alla conferenza stampa di chiusura fiero dei risultati raggiunti. "Siamo molto felici perché ad oggi contiamo 70.640 biglietti venduti che ci fanno immaginare a lunedì sera una presenza finale di circa 92mila spettatori, il che significa un +58% rispetto allo scorso anno. Un dato enorme, sorprendente, tanto più di questi tempi. Una sensazione di grande felicità, si è parlata la lingua del cinema per 11 giorni. Sottolineo che il film d'apertura 'C'è ancora domani' di Paola Cortellesi è il secondo incasso italiano", ha concluso.

"Siamo riusciti grazie a voi a riaccendere la curiosità", ha detto alla stampa Paola Malanga. "Le sale sono state affollate a tutte le ore, ringrazio il pubblico, la stampa, chi ci ha dato i film, i giurati che ci hanno regalato 11 giorni preziosi", ha concluso la direttrice artistica della Festa.