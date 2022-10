VIDEO | La storia di Pio La Torre nell'ultimo documentario di Walter Veltroni

Walter Veltroni porta "Ora tocca a noi", documentario sulla vita di Pio La Torre, alla diciasettesima edizione della Festa del cinema di Roma, venerdì 21 ottobre.

La vita di La Torre viene raccontata attraverso un ampio materiale d’archivio e con le voci di chi è in grado di ricostruire gli anni della sua infanzia e della sua giovinezza, fino al tragico giorno in cui perse la vita. “La mafia oggi uccide meno ma non ha smesso di condizionare la vita pubblica di questo Paese - dice Veltroni a RomaToday -. Quella frase ‘Ora tocca a noi’, la disse a Emanuele Macaluso poco prima essere ucciso, ma voglio pensare che sia anche un invito a tutti noi di non pensare che la storia della mafia sia finita”.

Visto il suo passato da sindaco della Capitale, nonchè ideatore della Festa, abbiamo chiesto a Veltroni di quale emergenza della città si occuperebbe per prima se fosse oggi al posto di Gualtieri: "Non ho mai dispensato consigli nemmeno a chi aveva visioni politiche opposte alle mie - risponde -. Conosco bene quel lavoro, so quanto sia difficile. Non sono Gualtieri, ho grande rispetto del suo lavoro quindi preferisco non rispondere".