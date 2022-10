VIDEO | “Sono Lillo”, la serie tv su Posaman chiude la Festa del Cinema di Roma

La Festa del Cinema di Roma è la cornice scelta da Lillo Petrolo e Eros Puglielli per presentare “Sono Lillo”, la nuova serie Original con protagonista Lillo Petrolo che arriverà in esclusiva su Prime Video nel 2023.

La serie tv è stata presentata in anteprima nella sezione non competitiva “Freestyle” e riporta in tv “Posaman” il supereroe che ci aveva fatto ridere nel programma “LOL – Chi ride è fuori” e il cui superpotere è fare delle pose da copertina.

Otto episodi, in tutto, in cui Lillo interpreterà se stesso, contornato da una squadra di personaggi che renderanno il racconto ancora più divertente. Accanto a Lillo Petrolo nella serie tv, ci sono Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Sara Lazzaro, Camilla Filippi, Marco Marzocca, Maryna, Paolo Calabresi e Anna Bonaiuto.

Completano il cast come guest star di puntata amati volti del piccolo e grande schermo tra cui Valerio Lundini, Edoardo Ferrario, Emanuela Fanelli, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Stefano Rapone, Michela Giraud, Maccio Capatonda, Serra Yilmaz.

(montaggio video a cura di Veronica Altimari)