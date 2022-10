VIDEO | Russell Crowe ambasciatore di Roma nel mondo: "Sarò sempre al suo servizio"

“Sarò sempre al servizio di Roma”. Russell Crowe commenta così l’onorificenza ricevuto direttamente dal sindaco, Roberto Gualtieri, nella sala Giulio Cesare del Campidoglio nella tarda mattinata di oggi, venerdì 14 ottobre. Ambasciatore di Roma nel mondo, grazie anche a “Il Gladiatore” di Ridley Scott e alla sua magistrale interpretazione del comandante Massimo, ha conquistato i cuori di milioni di persone nel mondo.

“Io sono un ospite, Massimo era un immigrato, dobbiamo sempre guardare con attenzione alle persone perché non sappiamo chi sarà il prossimo campione di Roma”, dice Crowe. “Ho fatto vedere a Russell il mio ufficio, accanto c’è il suo - dice il sindaco Gualtieri scherzosamente -, le porte per te sono sempre aperte”.

Crowe è a Roma per l’anteprima mondiale di “Poker face”, il thriller da lui diretto e interpretato che verrà presentato in anteprima mondiale ad Alice nella Città e alla Festa del Cinema di Roma domenica 16 ottobre. “Quale occasione migliore per consegnargli questo riconoscimento”, ricorda il Sindaco. L’attore non sarà però “solo” Ambasciatore della città, ma anche per “Roma Expo 2030”.