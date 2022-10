VIDEO | Quando i "bulli" sono i genitori: il cast racconta "Educazione fisica"

Una palestra che si trasforma in tribunale. Una verità che non si vuole vedere, ne accettare. Ma anche la perdita di valore delle istituzioni, come la scuola. “Educazione fisica” di Stefano Cipani arriva alla Festa del cinema di Roma, venerdì 21 ottobre, con il cast che insieme al regista, posa per fotografi e fan sul red carpet dell’Auditorium.

E sono gli stessi protagonisti a spiegare la fatica, ma anche l’importanza, nel cimentarsi in una storia tanto dura e attuale. “Ho fatto molta fatica in alcuni momenti con il mio personaggio perchè è il più tosto, dice e fa cose che non si dovrebbero nemmeno immaginare”, racconta Claudio Santamaria a RomaToday. “Cipani ci ha guidato fino in fondo, arruvan do anche a fare cose che non pensavi di poter fare”, dice invece Angea Finocchiaro.

Giovanna Mezzogiorno, che nel film interpreta la preside ricorda: “Spero arrivi il messaggio che nella vita succedono cose molto gravi, e che purtroppo le donne vengono penalizzate”.