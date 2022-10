VIDEO | A lezione da Russell Crowe, bagno di folla per l'attore e la sua masterclass

Ha rotto tutte le etichette. Ha preso il microfono, camminato tra il pubblico mente raccoglieva le domande dei tanti che sono accorsi per sapere da lui i segreti del mestiere. Russell Crowe, neo ambasciatore di Roma nel mondo, ha regalato due ore entusiasmanti in occasione della masterclass organizzata da Alice nella città per la Festa del cinema di Roma, sabato 15 ottobre, all’Auditorium Conciliazione.

Tanti i fan accorsi da diverse parti d’Italia per vederlo, strappargli un selfie e un autografo. Immancabile, tra le mani degli ammiratori, la copertina del film “Il Gladiatorie” di Ridley Scott, che ha regalato a Crowe la fama e l’Oscar.

L’attore e regista, a Roma per la prima mondiale del suo “Pocker face”, ha iniziato il racconto della sua vita, come ha iniziato a fare l’attore e la fatica del portare avanti la sua passione tra il lavoro da barista e la musica. “Ma questo spazio è dedicato ad aspiranti attori e registi, quindi chiedetemi tutto quello che può esservi utile”, dice Crowe alla platea.

Momento intimo con il pubblico quando, facendo partire la colonna sonora di “Poker face”, scritta da lui, si siede in mezzo a loro. “Ho sempre amato scrivere musica, ma non mi avrebbe fatto mangiare - dice sorridendo Russell Crowe -. Ma non bisogna mai abbandonare le proprie passioni e soprattutto ascoltare chi dice che non si può fare più di una cosa contemporaneamente”. Subito dopo il lungo applauso in sala. Arrivederci Russell.