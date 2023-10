VIDEO | Mare Fuori "si prende" anche la Festa del Cinema di Roma: fan in delirio per il cast sul red carpet

Attori e regista si concedono ai fan in occasione della proiezione in anteprima dei primi dei episodi della quarta stagione. Le loro voci dal red carpet

Mare Fuori arriva alla Festa del Cinema di Roma. Era l’evento più atteso, si può dire senza rischiare di offendere nessuno, ed è stato un successo di pubblico e fan per il cast, accompagnato dal regista Ivan Silvestrini, in un lungo red carpet in cui gli attori si sono concessi ai tanti arrivati qui per un autografo o un selfie.